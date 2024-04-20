Президент Володимир Зеленський назвав можливий варіант залучення західних військ до захисту України.

Він вважає, що війська країн-партнерів можуть допомагати нам збивати ворожі ракети як це було під час іранської атаки на Ізраїль.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю бразильським журналістам.

За прикладом Ізраїлю - як західні війська можуть допомогти Україні

«Якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії, неважливо кого, яка підіймається в небо на територіях своїх держав, якщо ця авіація буде підійматися над територією країн, які наші сусіди, і будуть збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти і на ті території, як вже було зафіксовано факти з Польщею та Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду вдячний за це», - пояснив президент.

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Володимир Зеленський додав - якщо такі ініціативи будуть, то не бачить причин відмовлятися.

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