Президент Володимир Зеленський назвав можливий варіант залучення західних військ до захисту України.
Він вважає, що війська країн-партнерів можуть допомагати нам збивати ворожі ракети як це було під час іранської атаки на Ізраїль.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю бразильським журналістам.
За прикладом Ізраїлю - як західні війська можуть допомогти Україні
«Якщо нам пропонується, наприклад, авіація Франції, Німеччини, Польщі, Британії, неважливо кого, яка підіймається в небо на територіях своїх держав, якщо ця авіація буде підійматися над територією країн, які наші сусіди, і будуть збивати ракети, які безумовно летять по Україні, але можуть прилетіти і на ті території, як вже було зафіксовано факти з Польщею та Румунією, то нехай вони збивають ці ракети. Я буду вдячний за це», - пояснив президент.
Володимир Зеленський додав - якщо такі ініціативи будуть, то не бачить причин відмовлятися.
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Тиждень тому Іран атакував Ізраїль. ЦАХАЛ стверджує, що вдалося перехопити 99% іранських ракет та безпілотників. Частина із них навіть не долетіли до ізраїльської території. Адже відбивати атаку Ізраїлю допомагали партнери.
Заяви Макрона про відправку в Україну західних військ
При цьому глава держави заявив, що не чув від французького колеги Емманюеля Макрона пропозиції щодо введення його армії на територію України.
«Такий сигнал, що, наприклад, армія Франції прийде до нас на територію і буде воювати з російською армією, я такого від Емманюеля не чув», - зауважив президент.
Наприкінці лютого Емманюель Макрон після зустрічі лідерів ЄС у Парижі припустив, що в майбутньому західні війська можуть бути відправлені в Україну.
Однак, така теза не знайшла підтримки серед міжнародних партнерів. У США й низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдатів в Україну.
На початку березня знову з'явилася інформація, що Макрон не виключає відправку французьких військ в Україну. Він припустив, що це могло б статися у випадку повторного наступу росіян на Київ чи Одесу.
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