У Повітряних силах прогнозують, що Росія буде посилювати удари по Україні.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Ілля Євлаш.

За його словами, російська армія має достатню кількість ракет.

Росія продовжить бити по українській енергетиці

Ціллю окупантів й надалі залишається критична та енергетична інфраструктура.

Армія РФ намагатиметься знищити її, наскільки це можливо.

«Намагатимуться вибити енергетичну, критичну інфраструктури, наскільки це можливо. Однак, ми маємо розуміти, що деяких ракет у ворога досить багато залишилося, а деякі ракети ворогу доводиться буквально з конвеєра випускати і вже застосовувати по нашій території», - сказав Євлаш.

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Які області найбільш незахищені від російських атак

Найбільше від російських ударів потерпають прикордонні та прифронтові регіони.

«Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями», - розповів речник Повітряних сил.

Йдеться насамперед про Харківську, Одеську, Херсонську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську та Дніпропетровську області.

Речник додав, що з російськими атаками можна боротися. Але для цього потрібно більше засобів ППО.

«Україна дуже розраховує на допомогу, в тому числі американських партнерів», - зазначив Ілля Євлаш.

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Коли Україна може отримати американську зброю

США зможе передати Україні озброєння менше ніж за тиждень після ухвалення пакету допомоги. Про це писало видання The Washington Post із посиланням на американських посадовців.

У Міноборони США заявили, що готові швидко надати військову допомогу Україні, коли президент підпише відповідний закон.

За словами речника Пентагону Патріка Райдера, йдеться про декілька днів.

Ймовірно, у першому транші будуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони та артилерії.

«У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому», - цитує Патріка Райдера New York Times.

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У Білому дому раніше пообіцяли, що постачання американського озброєння Україні розпочнеться одразу після ухвалення Конгресом законопроєкту про продовження фінансування допомоги.