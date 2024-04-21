Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив удар по рятувальному кораблю «Коммуна» в окупованому Севастополі.

У Севастополі внаслідок ракетної атаки пошкоджений корабель

Масштаби пошкоджень - уточнюють.

«Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ «Коммуна». Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен», - написав він.

Раніше про пошкодження цього корабля писали місцеві пабліки.