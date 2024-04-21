Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив удар по рятувальному кораблю «Коммуна» в окупованому Севастополі.
У Севастополі внаслідок ракетної атаки пошкоджений корабель
Масштаби пошкоджень - уточнюють.
«Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ «Коммуна». Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен», - написав він.
Раніше про пошкодження цього корабля писали місцеві пабліки.
Вибухи в місті пролунали зранку.
Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв визнав, що під ударом опинилося російське судно. Однак, стверджував, що атаку відбили.
Що відомо про корабель «Коммуна»
Рятувальне судно «Коммуна» - найстаріше судно ВМФ РФ і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання.
Його спустили на воду ще у 1915 році.
Призначення корабля - глибоководні роботи, підйом підводних човнів та затонулих вантажів.
Судно пройшло модернізацію, обладнане підводним роботом Seaeye Panther Plus.
Саме «Коммуна» виконувала роботи у районі знищеного ракетного крейсера «Москва».
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