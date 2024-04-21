Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив удар по рятувальному кораблю «Коммуна» в окупованому Севастополі. 

У Севастополі внаслідок ракетної атаки пошкоджений корабель 

Масштаби пошкоджень - уточнюють. 

«Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ «Коммуна». Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен», - написав він. 

Раніше про пошкодження цього корабля писали місцеві пабліки.

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Вибухи в місті пролунали зранку. 

Місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв визнав, що під ударом опинилося російське судно. Однак, стверджував, що атаку відбили. 

Що відомо про корабель «Коммуна»

Рятувальне судно «Коммуна» - найстаріше судно ВМФ РФ і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання.

Його спустили на воду ще у 1915 році. 

Призначення корабля - глибоководні роботи, підйом підводних човнів та затонулих вантажів.

Судно пройшло модернізацію, обладнане підводним роботом Seaeye Panther Plus. 

Саме «Коммуна» виконувала роботи у районі знищеного ракетного крейсера «Москва». 

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