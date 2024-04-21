Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині.

Це - двоє військових, батько та син.

Підозрюваних у вбивстві патрульного затримали на Одещині

За даними поліції, вони переховувались в Одеській області.

«Нападники - двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він зазначив, що патрульний, який загинув напередодні, встиг вистрілити в нападників та поранити їх.

«Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників», - додали в поліції.

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Підозрюваним загрожує довічне покарання.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.