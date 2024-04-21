Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині. 

Це - двоє військових, батько та син. 

Підозрюваних у вбивстві патрульного затримали на Одещині

За даними поліції, вони переховувались в Одеській області. 

«Нападники - двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський. 

Він зазначив, що патрульний, який загинув напередодні, встиг вистрілити в нападників та поранити їх. 

«Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників», - додали в поліції. 

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Підозрюваним загрожує довічне покарання. 

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

Напередодні правоохоронці знайшли авто підозрюваних. 

Поруч виявили боєприпаси, які належать до військового майна. 

На Вінниччині вбили поліцейського 

Трагедія сталася минулої ночі у Гайсинському районі Вінницької області. 

Патрульні зупинили автомобіль для перевірки. 

В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. 

Загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. 

Його напарник був поранений. 

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