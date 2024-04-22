У ніч проти 22 квітня Росія атакувала Україну сімома ударними дронами типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим) та трьома зенітними керованими ракетами С-300 та С-400 з тимчасово окупованої Донеччини, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

У результаті бойової роботи Сили оборони знищили п’ять ударних безпілотників, а близько 7:00 – дрон оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено п’ять ударних БпЛА, а близько 7:00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині", — йдеться в дописі Олещука.

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Росія обстрілює міста України

20 квітня російські війська обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Окупанти влучили у приватний будинок. Там загинув літній чоловік.

Більше по темі Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: дев'ятеро загиблих, багато поранених (оновлюється) У Дніпрі пошкоджені 6 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО, майже пів сотні авто.

Ще однією жертвою росіян став 50-річний цивільний. Він загинув під час прильоту по приватному домоволодінню. Також російські війська поцілили у 9-поверхівку.

19 квітня росіяни масовано обстріляли місто Дніпро та область. Загинуло 9 людей, 24 дістали поранень.