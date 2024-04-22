Мета цих дій одна - насадити нову, викривлену історію Маріуполя й таким чином сформувати російську ідентичність, особливо у молоді та дітей.

У повідомленні міськрада нагадує, що росіяни раніше вже демонтували пам'ятники жертвам Голодомору та захисникам України, а також знищили всі мурали. Замість них окупанти встановлюють пам'ятні знаки вбивцям - російським військовим, які брали участь у блокаді міста та вбивствах мирних людей.

Одним із останніх яскравих прикладів такої діяльності стало руйнування в окупованому Маріуполі пам'ятного знаку, встановленого в центрі міста на честь 500-річчя українського козацтва. Про факт демонтажу повідомила міська рада Маріуполя в своєму Телеграм-каналі .

Росія вже знищила майже дві тисячі об’єктів культури

За даними Міністерства культури та інформаційної політики, за два роки повномасштабної агресії РФ пошкоджень чи руйнувань в Україні зазнали 1974 об’єкти культурної інфраструктури.

У відомстві підрахували, що станом на 25 березня 2024 року збитків зазнали 1974 заклади культури без урахування пам’яток культурної спадщини.

З них 321 – знищені (16,3%). Загальні втрати закладів культури державної форми власності – 29 (9,8%), комунальної форми власності – 1945 (6%).

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Протягом березня, за даними Київської та інших міських і обласних військових адміністрацій, зазнали пошкоджень 28 закладів культури. Найбільше постраждали об’єкти в Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Знак до 500-річчя українського козацтва у Маріуполі - що відомо

Знак був встановлений на місці сторожового посту Кальміус – центру Кальміуської паланки запорізьких козаків.

Він стояв у центрі Козацького скверу в центральній частині Маріуполя неподалік зруйнованого в 2022-му Маріупольського Драмтеатру.

На знаку, який встановили понад 30 років тому, були пам’ятні написи й печатки Запорізької Січі.