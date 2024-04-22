Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова розмістити на своїй території ядерну зброю, якщо союзники Альянсу приймуть таке рішення з метою посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє PAP.

«Якщо буде прийнято таке рішення наших союзників про розміщення ядерної зброї в межах ядерного обміну також і на нашій території з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу і несемо зобов'язання і щодо цього, тобто ми просто проводимо спільну політику», - заявив Дуда в інтерв'ю виданню Fact.

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Він також нагадав, що Росія дедалі більше мілітаризує Калінінградську область, а нещодавно «передислокувала свою ядерну зброю до Білорусі».

Російська ядерна зброя у Білорусі

У грудні 2023 році Президент Білорусі заявив, що ядерна зброя, яку мали поставити з Росії, вже кілька місяців у країні.

Більше по темі Найбільша брехня Росії Багато хто у світі вважає, що «Росію не перемогти». Однак, ця теза не відповідає дійсності.

«Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Усе на своїх місцях у хорошому стані», — заявив він у розмові про російську ядерну зброю.

Відповідаючи на запитання, коли найближчі військові навчання, Лукашенко сказав, що навчання проходять щодня.

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«Навіть колишні вагнерівці, які у нас залишилися, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід», — додав самопроголошений білоруський президент.

Документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території підписали міністри оборони РФ та РБ 25 травня 2023 року.

Прем'єр-міністр Польщі закликав мітингувальників припинити блокаду кордону з Україною

Польська влада не може допустити блокування руху на пунктах пропуску, аби не завдавати шкоди Україні, цитує "Польське радіо" прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордону.

Після саміту Європейської ради в Брюсселі очільник уряду розповів про вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Україна після останніх російських обстрілів. За словами прем'єр-міністра Польщі, найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни.

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«Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні... Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи», — додав Туск.