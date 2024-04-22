Чоловік відомої в РФ блогерки-інфлюенсерки Олени Бліновської пішов до російської армії на війну проти України, щоб вона не потрапила до в’язниці за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Чоловік відомої російської інфлюенсерки Олени Бліновської приєднався до військової кампанії російської армії проти України, щоб вона не потрапила до в’язниці за звинуваченнями в ухилянні від сплати податків. 16 квітня Олексій Бліновський потрапив на відео, на якому видно, як він служить у лавах спеціально створеного військового підрозділу російської армії "БАРС Каскад» поблизу України», - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про спецпідрозділ "БАРС Каскад"

Підрозділ "Барс Каскад" був створений заступником голови Державної думи Росії з питань оборони Дмитрієм Сабліним. Його представники - це переважно оператори дронів і зазвичай дислокуються далеко від лінії фронту.

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Підрозділ функціонує з жовтня 2022 року, і до його складу увійшли щонайменше 10 членів партії "Єдина Росія" та сини кремлівських високопосадовців. Відомо, що військовим, які походять з російської еліти, надається охорона.

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У Міноборони зауважили, що вступ до лав БАРС «Каскаду» дозволяє представникам російської еліти обійти статутні вимоги щодо військової служби з гарантованою безпекою та потенційно заслужити прихильність Кремля.

«Кейс Бліновського є першим випадком, коли чоловік пішов в армію, аби допомогти члену сім’ї уникнути в’язниці», - підсумували у відомстві.

Російська блогерка винна державі майже мільярд рублів

Раніше Медиазона повідомляла, що Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти блогерки Олени Бліновської. Авторку «Марафонів бажань» підозрюють у несплаті податків більш ніж на 900 млн рублів.

Бліновська розробила курс про здійснення бажань, в якому вона розповідала, як правильно треба мріяти, дружити та заробляти. Власницю облікового запису в Інстаграмі з 5 млн користувачів затримали під час спроби виїхати з країни.