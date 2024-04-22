Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців України 2024 року. До переліку потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Державної слажби статистики. Рейтинг очолила Укрзалізниця.

Крім того, компанія додала можливість сортувати компанії кожного регіону та населеного пункту за кількістю персоналу, обігом та датою створення на сторінці Єдиного державного реєстру юридичних осіб України.

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Топ-10 найбільших роботодавців України

Укрзалізниця очолює рейтинг українських роботодавців. У компанії працюють 187 620 співробітників. На другому місці з 44 тисячами працівників опинився АТБ-МАРКЕТ. Третю сходинку посідає Укрпошта, де працює 34,7 тисяч співробітників.

Зазначимо, що дев'ять компаній з рейтингу скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. Протягом минулого року Укрпошта звільнила 35% своїх працівників. До трійки компаній, які помітно скоротили свій штат торік, також потрапили Сільпо (-18.1%) та Енергоатом (-12.5%).

Більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві — 6 компаній. Ще 3 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — в Запорізькій області.

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Найбільші роботодавці України з бездоганною репутацією

Дев'ять компаній, які мають найбільшу кількість працівників, також увійшли до Індексу Опендатаботу - переліку найбільших за обігом бізнесів з бездоганною діловою репутацією.

У матеріалі команди зазначається, що Індекс Опендатаботу — це аналітичний інструмент, який дає змогу оцінити реальне становище та географію українського бізнесу.

Він базується на даних з державних реєстрів, реєстрів Опендатаботу, фінансовій звітності компаній, інформації про зв’язки з Росією, санкційних списках та решті аналітичних інструментів Опендатабот.