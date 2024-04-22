Сьогодні о 13.00 завершилась акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

«За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні.

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В пресслужбі звернулися з проханням до перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Прем'єр-міністр Польщі закликав мітингувальників припинити блокаду кордону з Україною

Польська влада не може допустити блокування руху на пунктах пропуску, аби не завдавати шкоди Україні, цитує "Польське радіо" прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Більше по темі Швеція допускає передачу системи ППО Patriot в Україну За словами міністра оборони Швеції Поля Йонсона, Україна зараз перебуває в надзвичайно складній ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону країни.

Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордону.

Після саміту Європейської ради в Брюсселі очільник уряду розповів про вкрай складну ситуацію, в якій опинилась Україна після останніх російських обстрілів. За словами прем'єр-міністра Польщі, найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни.

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«Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні...Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи», — додав Туск.

Рішення уряду щодо блокування польсько-українського кордону

Прем'єр-міністр нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури. Він повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим, хто втратив [частину своїх прибутків] не з власної вини.

Він додав, що державні служби працюватимуть над розчищенням пунктів пропуску. Однак очільник уряду не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.

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Під час саміту в Брюсселі лідери країн також обговорили посилення протиповітряної оборони України. У суботу Німеччина вирішила передати українцям систему Patriot. Лідери країн ЄС закликали інші країни наслідувати приклад Німеччини.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це не стосується Польщі, однак Польща як прифронтова країна має нарощувати можливості протиповітряної оборони.

Протести на кордоні з Польщею

Протести фермерів із перекриттям прикордонних пунктів пропуску, які тривають з 9 лютого, почалися незадовго після двомісячної блокади українського кордону польськими перевізниками.

Вони вимагали відновити дозволи для українських водіїв для роботи в ЄС – мовляв, не витримують конкуренції. Тобто, по суті, повернутися до квотування – запровадження певної фіксованої видачі таких дозволів на рік. Хоча їх ще 2022 року скасував ЄС.

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Наразі від Брюсселю польські фермери вимагають аналогічних заходів: збільшити дотації на підтримку села та скасувати рішення Євросоюзу щодо обнулення всіх квот і мит на український експорт, яке має бути продовжене на рівні Брюсселя до 5 червня.

28 березня у Варшаві відбулися урядові консультації під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска для знаходження компромісів щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.

За підсумками міжурядових консультацій була ухвалена спільна заява, яка, зокрема, включала вияв готовності укласти Угоду про забезпечення контролю на спільних прикордонних пунктах пропуску та співпрацю органів контролю після її схвалення Європейською комісією з метою запуску обміну логістичними даними в окремих дорожніх пунктах пропуску, для створення та підтримки транспортної мережі, в тому числі шляхом реалізації скоординованих інфраструктурних проєктів.