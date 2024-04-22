Зараз Україна перебуває у «надзвичайно складній» ситуації, тому важливо, щоб Швеція зробила свій внесок в оборону України.

Про це заявив міністр оборони Швеції Поль Йонсон, повідомляє Omni.

Очільник Міноборони зазначив, що на першому місці в списку побажань України стоїть система протиповітряної оборони Patriot.

За словами Йонсона, Швеція має у своєму розпорядженні чотири такі системи, але міністр не може ні обіцяти, ні виключати можливості надання чогось українській обороні.

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"Ми перебуваємо на етапі створення власної системи ППО. Багато країн використовують Patriot, і у США є значні ресурси в цій галузі. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, але ми повинні подивитися, як це краще зробити", - заявив він.

Очільник Мінборони Швеції розповів про обговорення щодо надання Україні винищувачів Gripen

Наприкінці березня Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вчергове зазначив, що не виключає можливості передачі Україні шведських винищувачів Gripen після остаточного вступу його країни до НАТО.

Більше по темі Нова зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 26 квітня Очільниця Міноборони Нідерландів анонсувала 21-ше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

"Обговорення тривають, і вони відбуваються в межах коаліції винищувачів", - сказав Йонсон, наголосивши, що Швеція через цю коаліцію також допомагає Україні отримати винищувачі F-16 американського виробництва і провести необхідну підготовку для пілотів та персоналу.

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Швеція передасть Україні гідроцикли для берегової охорони

На початку березня у Швеції схвалили рішення щодо передачі Україні водних мотоциклів служби берегової охорони.

"Гідроцикли мають попит в Україні, й, за словами представників берегової охорони, можуть бути передані негайно", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 грудня 2023 року берегова охорона поінформувала, що водні мотоцикли використовуються для морського спостереження.