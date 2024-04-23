В ніч проти 23 квітня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16 "Шахедами".
Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили України.
Як повідомляється, 15 дронів були знищені в Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.
Пуски ракет цього разу відбувалися з території Бєлгородської області.
Як повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook, внаслідок падіння уламків дронів в Одесі є постраждалі, в тому числі діти. Також зруйновані житлові будинки.
Нагадаємо, раніше Kyiv Post детально розбирав, з чого складаються російсько-іранські дрони Shahed, як супротивник намагається модернізувати й покращити їх після успішної протидії сил оборони України.
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