В ніч проти 23 квітня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 16 "Шахедами".

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили України.

Як повідомляється, 15 дронів були знищені в Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

 

 

 

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Пуски ракет цього разу відбувалися з території Бєлгородської області.

Як повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook, внаслідок падіння уламків дронів в Одесі є постраждалі, в тому числі діти. Також зруйновані житлові будинки.

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Нагадаємо, раніше Kyiv Post детально розбирав, з чого складаються російсько-іранські дрони Shahed, як супротивник намагається модернізувати й покращити їх після успішної протидії сил оборони України.

Сергій Костеж
Сергій Костеж
Сергій Костеж - Спеціальний кореспондент KyivPost з національних питань, працював як спеціальний кореспондент для різних телеканалів України, спеціалізуєтсья на репортажах з місць подій, має досвід роботи у прифронтовій зоні, є автором багатьох репортажів з деокупованих територій (2022-2023), багато років працював на Донбасі, автор ряду матеріалів з територій, прилеглих до лінії розмежування (2015-2017)
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