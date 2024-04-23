Служба безпеки України зібрала докази, завдяки яким 15 років позбавлення волі отримав агент ФСБ, який наводив російські ракети на Запоріжжя.

Про це повідомляє СБУ.

Ексдепутат Запорізької міської ради наводив ракети РФ на місто

Задокументовано, що саме за координатами колишнього депутата армія РФ здійснила серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинули троє місцевих жителів. Також були зруйновані 30 приватних будинків і пошкоджено одне із промислових підприємств регіону.

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Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2023 року. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило слідство, зловмисником є колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування Збройних сил України та оборонних заводів України.

Більше по темі Очільник кібербезпеки Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку “Беркуту” За даними Слідство.Інфо, очільник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк у 2014 році був оперативником спецслужби та знімав, як “Беркут” розстрілює мітингувальників на Майдані.

Щоб виконати ворожу вказівку, зрадник випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців.

Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів.

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Отримані відомості передавав до ФСБ через популярний месенджер з детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).