Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що країна готова передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності.

Про це пише Укрінформ з посиланням на сайт Європейської комісії.

Латвія готова посилити українську протиповітряну оборону

За словами урядовця, є країни, які мають системи Patriot, і є країни, в яких їх немає, проте вони можуть надати Україні інші системи ППО.

"Але йдеться не лише про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то це доволі широкий спектр різних систем ППО", – сказав Спрудс.

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Міністр додав, що його країна готова зробити внесок в українську протиповітряну оборону.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", – зазначив латвійський міністр.

Греція передасть Україні Patriot PAC-3 під «гарантії США»

За даними місцевого видання Рronews, Греція збирається передати Україні ЗРК Patriot PAC-3 під безпекові "гарантії США" щодо захисту від Туреччини та за пакет фінансової компенсації.

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Відомо, що точно буде наданий один зенітно-ракетний комплекс, і є ймовірність того, що Греція направить до України ще один.

Джерела грецьких журналістів в уряді запевняють, що Patriot PAC-3 відправляться в Україну під "гарантії США" щодо захисту країни від Туреччини протягом всього періоду перебування наданих Україні ЗРК. Втім, співрозмовники видання не уточнюють, які саме гарантії були обіцяні грецькому уряду.

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Журналісти уточнюють, що комплекс, який має бути відправлений в Україну, начебто один із двох, які захищають Афіни.

Україні критично потрібно більше Patriot

Україна неодноразово наголошувала на тому, що їй потрібно більше систем Patriot і ракет до них.

Україна - єдина країна у світі, яка стикається з балістичними ударами, тож наразі ЗРК "Patriot" не повинні бути в іншому місці, наголошував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні системи ППО після чергового масованого удару Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Росія 22 квітня атакувала енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.