Від нинішнього тижня очікували кількох гучних відставок. Численні інсайдери як у провладній партії, так і в опозиційних силах повідомляли про очікувані відставки в уряді. Називалася як різна кількість міністрів, які можуть бути звільнені (від 1 до 10), так і конкретні персоналії.

Втім, вже у понеділок ввечері почали поширюватися повідомлення про те, що влада відмовилася від планів перезавантаження уряду.

«Жодних кадрових питань станом на зараз, і точно на сьогодні до розгляду парламентом не передбачено», – повідомили Kyiv Post у пресслужбі партії «Слуга народу».

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Окремі нардепи та представники їхнього оточення натякнули, що розмови про відставки дійсно циркулювали останнім часом, проте не було жодної конкретики.

«Ані з фракцією, ані з міністрами, як я знаю, ніхто не обговорював конкретно, щодо того, що вони будуть звільнені, або переміщені на іншу посаду», – каже одне з джерел Kyiv Post.

У вівторок вранці ніхто не чекав гучних змін в уряді, тож підозра в незаконному заволодінні землею, яку НАБУ оголосило міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському, стала для всіх несподіванкою. Пресслужба президентської партії, за її словами, дізналася про все разом із журналістами. Депутати – також.

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«Правда? Прямо зараз? Це якась дійсно неприємна історія», – здивувався один із нардепів-«слуг» у розмові з Kyiv Post.

Ця справа показова тим, що дуже нечасто в Україні обвинувачення висувають чинному міністру, представнику влади. Сольський став першим міністром, який став підозрюваним у кримінальному злочині, перебуваючи на посаді. Чи пов'язано це якось із можливими відставками? І в чому обвинувачують міністра? Kyiv Post розібрався в деталях.

Суть корупційної схеми Сольського

Микола Сольський – колишній народний депутат від «Слуги народу», близький, за даними джерел, до екс-голови Офісу Президента Андрія Богдана. Після заміни Богдана на Єрмака Сольський зберіг свою кар’єру і місце голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики. Під час повномасштабної війни від очолив Міністерство аграрної політики і продовольства. Та суть обвинувачень Національного антикорупційного бюро значно глибша. Сольського підозрюють у тому, що він був членом групи, яка в 2017-2019 роках заволоділа 2,5 тисячами гектарів на Сумщині та планувала захопити ще 3,3 тисячі гектарів.

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Микола Сольський. Фото: Latifundist.com

"Наразі за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн колишньому голові аграрного комітету ВРУ – чинному міністру. Йому інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України", – сказано в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За даними правоохоронців, схема виглядала так: спочатку групою, до якої входили сам Сольський, представники Держгеокадастру та місцевої влади, знищено документи, на підставі яких державні підприємства мали право постійного користування землею, щоб потім заволодіти землею на користь приватних підприємств.

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"Ця схема стара, як світ, і по ній було захоплено десятки тисяч гектарів по країні. Як відомо, по законодавству кожен громадянин має право на два гектари землі. Як таке відбувається? Береться державна земля, яка не використовується, далі знаходиться потрібна тисяча людей, їм роздається якась винагорода за те, щоб вони в цьому взяли участь, на них оформлюються за допомогою участі потрібних людей в Держгеокадастрі земельні ділянки, а люди потім всі беруть і здають ці ділянки в довгострокову оренду або емфітевзис потрібному приватному підприємству", – розказує нам деталі схеми керівник однієї з аграрних компаній.

На його думку, проблема була в тому, що учасники злочинної групи просто помилилися.

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"Вони порізали землю не загального користування, а постійного користування конкретних державних підприємств. Тобто, чиюсь конкретно землю. І знищили документи про належність цієї землі до підприємств. А на підприємствах знайшовся або хтось принциповий, або просто звернули увагу органи. І почалось", – пояснив співрозмовник Kyiv Post.

Сам Сольський повідомив, що в ті часи був лише адвокатом, не приймав важливих рішень.

"Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", - зазначив міністр і додав, що зі свого боку гарантує максимальну відкритість для встановлення істини.

За словами іншого джерела Kyiv Post, про ситуацію знали й на регіональному рівні, в Сумській області, де й відбулося привласнення землі, і ще в 2017-2018 роках ішли дискусії щодо її законності.

"Тому у мене немає сумнівів, що справу точно поновили "політично", щоб легітимізувати відставку Сольського», – каже джерело.

Політична справа чи збіг

Втім, інші співрозмовники Kyiv Post не вважають, що справа Сольського має політичне підґрунтя. Один із них – київський журналіст-розслідувач Юрій Ніколов – сказав:

"Я думаю, НАБУшники вхопилися за той момент, що документи було знищено. Це стало початком роботи по справі".

Юрій Ніколов. Фото detector.media

І додав: розмови про "ущільнення" уряду, злиття кількох міністерств заради економії грошей на чиновниках в умовах війни, відставки низки міністрів йдуть вже не перший місяць, і для звільнення того чи іншого міністра не потрібен привід у вигляді кримінальної справи.

Джерела Kyiv Post називали різні варіанти "злиття і поглинання". Так, об'єднати в одне могли міністерство культури і міністерство освіти, міністерство культури і міністерство спорту, а також міністерство економіки та міністерство аграрної політики, яке очолював Сольський.

"Ідея об’єднання Мінагрополітики і Мінекономіки є вже давно. Вважалося, що це зменшить бюрократичний апарат і покращить координацію роботи з аграрної сферою, надважливою під час війни. Це не перший раз, коли їх намагаються злити. Минулого разу не вийшло нічого результативного", – розповів Kyiv Post політичний оглядач і консультант Віталій Кулик.

Віталій Кулик. Фото з соціальних мереж

Багато вказує на те, що для самої партії це стало несподіванкою. Принаймні, там не заговорили про відставку Сольського одразу.

"Є компетентні органи, вони мають розібратися, нам треба вивчити ситуацію", – сказали нам у пресслужбі партії "Слуга народу".

Народні депутати з числа "Слуг" також підтвердили, що керівництво партії станом на середину вівторка не обговорювало питання Сольського. Тож співрозмовники Kyiv Post вважають, що це могло бути збігом – Національне антикорупційне бюро просто завершило справу й оголосило підозру чинному міністру до його відставки, яка, можливо, планувалася.

Що далі?

Співрозмовники Kyiv Post вважають, що влада навряд чи буде чіплятися за міністра, якому оголосили підозру в корупційних діях, тож його відставка цілком імовірна. Втім, не раніше, ніж судом буде обраний запобіжний захід.

Що ж до корупційної схеми, то, як зазначають джерела Kyiv Post, вона вже не може працювати через те, що останні два роки вирішення всіх питань стосовно земель загального користування повністю залежить від місцевої влади, а не від Держгеокадастру, тож вирішити їх "втемну" – в обхід місцевої влади і громад – вже не вийде.

Справа Сольського стала першою за останні роки справою проти чинного високопосадовця. На думку співрозмовників Kyiv Post, це показує, що попри всі складнощі в Україні таки розслідуються корупційні справи, навіть на рівні міністра.