Як повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP ), речник Держдепартаменту США Ведант Пател підтвердив, що Вашингтон вже передав Києву ракети великої дальності “для використання в межах своєї території”, і що вони прибули в Україну цього місяця.
“Я можу підтвердити, що Сполучені Штати надали Україні ракети ATACMS великої дальності за прямою вказівкою Президента”, – сказав Пател на пресконференції в середу.
Надіслані ракети ATACMS (Армійські тактичні ракетні системи) не входили ні до щойно затвердженого 61-мільярдного пакету допомоги, ні до виділеного траншу на суму 1 мільярд доларів. Вони були передані як частина пакету, затвердженого в березні.
У вівторок Пентагон заявив, що зброя з останнього пакету прибуде [в Україну] “вже за кілька днів”.
Деякі версії ракети ATACMS можуть вражати цілі на відстані до 310 км, інші мають приблизно вдвічі меншу дальність. Департамент оборони США підтвердив, що цього місяця були передані ракети більшої дальності, і зауважив, що цю доставку тримали в секреті “на прохання України, з міркувань оперативної безпеки”.
США визнали, що Авдіївка була втрачена через затримку з наданням допомоги
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав у середу на брифінгу в Білому домі, що взимку ЗСУ здали росіянам критично важливе місто Авдіївку через брак боєприпасів, спричинений довгою затримкою з ухваленням закону про допомогу іноземним державам.
“ Україна відчула на собі наслідки цієї затримки, – сказав Салліван. – Останні півроку вона була змушена економити боєприпаси. Результатом цього стала втрата територій на сході, в тому числі Авдіївки”.
Він не виключив, що “протягом найближчих тижнів” московські війська можуть захопити ще більше території, поки Сили оборони України не отримають боєприпаси, не перегрупуються і не спланують подальшу стратегію.
“Існує можливість того, що впродовж наступних тижнів Росія матиме нові тактичні здобутки, – сказав Салліван, зазначивши, зокрема, посилення тиску на Часів Яр та населені пункти західніше Авдіївки. “Справа в тому, що тепер нам знадобиться деякий час, щоб вибратися з ями піврічної затримки з ухваленням допомоги в Конгресі”, – сказав він.
VIDEO from near the village of Orlivka in the Avdiivka direction, showing a Ukrainian tank from the 3rd Separate Assault Brigade, firing at Russian positions at a range of app 2km away. #Ukraine #Ukrainewar #Ukraine Russiawar #Russia pic.twitter.com/f131zA5Vmb— raging545 - @[email protected] (@raging545) April 24, 2024
Зеленський заявив, що Москва має намір зірвати Глобальний саміт миру в червні
Президент Володимир Зеленський сказав у середу під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, що Кремль має “конкретний план” для зриву Глобального саміту миру, який має відбутися 15-16 червня в альпійському курортному готелі Бюргеншток неподалік Люцерни. На нього запрошені лідери країн “Великої сімки” та країн ЄС, а також представники Індії, Китаю та інших країн світу.
“У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше”, – сказав президент.
Нафтопереробка в Росії впала до найнижчого рівня за майже рік
Цього тижня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказали на той факт, що “удари українських дронів і нещодавні повені в Росії спричинили падіння обсягів нафтопереробки до найнижчого рівня за останні 11 місяців”.
“Цього тижня Bloomberg News повідомив, що станом на середину квітня Росія за день переробляла в середньому 5,22 млн барелів сирої нафти – на 10 000 барелів менше, ніж на початку квітня. За повідомленнями, від кінця січня, коли Україна почала бити по російських НПЗ, рівень переробки сирої нафти на нафтопереробних заводах, уражених українськими дронами, впав до 1,23 млн барелів на день, тобто на 280 000 барелів ”, – написали аналітики ISW.
Фахівці ISW підрахували, що від початку поточного місяця удари українських дронів скоротили нафтопереробні потужності Росії на 14 відсотків, однак зауважили, що ні ці удари, ні повені не спричинять значного зростання світових цін на продукти нафтопереробки, оскільки частка Росії на світовому ринку цих продуктів є відносно невеликою.
“Подальші дронові удари можуть вивести з ладу ще більше російських НПЗ і знизити до критичного рівня нафтопереробні потужності Росії, де вже відчувається нестача пального”, – написали аналітики.
Don’t you just love Karma?— Sytheruk (Ben) 🇬🇧 🇺🇦 (@SythUK) April 16, 2024
Here is the result at the other end of a drone that Ukraine flew into Russia.
It struck a Russian oil refinery and , well, it left a scratch … 😂 pic.twitter.com/Tq6jNvvpPy
Росія заявляє, що в Україну повернуться 29 викрадених дітей
Уповноважена РФ із прав дитини Марія Львова-Бєлова, яку цитує AFP, заявила в середу, що 48 російських і українських дітей невдовзі повернуться до своїх батьків.
За її словами, сторони домовилися про повернення 29 дітей в Україну і 19 в Росію. Українські офіційні особи не підтвердили це оголошення.
“Вперше у форматі віч-навіч ми провели перемовини з українською стороною”, – сказала Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд за звинуваченням у викраденні дітей.
Ймовірно, йдеться про зустріч із катарськими посередниками в місті Доха, але уповноважений Верховної Ради у справах дітей Дмитро Лубінець сказав кореспонденту AFP, що не може підтвердити цю інформацію, і що “в цій справі немає ніяких прямих контактів” між Україною і Росією.
AFP також повідомив, що від липня 2023 року Катар допоміг повернути в Україну десятки дітей, вивезених до Росії з окупованих територій, і що під час перебування в Досі їм надавалася медична і психіатрична допомога.
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