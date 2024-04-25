Як повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP ), речник Держдепартаменту США Ведант Пател підтвердив, що Вашингтон вже передав Києву ракети великої дальності “для використання в межах своєї території”, і що вони прибули в Україну цього місяця.

“Я можу підтвердити, що Сполучені Штати надали Україні ракети ATACMS великої дальності за прямою вказівкою Президента”, – сказав Пател на пресконференції в середу.

Надіслані ракети ATACMS (Армійські тактичні ракетні системи) не входили ні до щойно затвердженого 61-мільярдного пакету допомоги, ні до виділеного траншу на суму 1 мільярд доларів. Вони були передані як частина пакету, затвердженого в березні.

Advertisement

У вівторок Пентагон заявив, що зброя з останнього пакету прибуде [в Україну] “вже за кілька днів”.

Деякі версії ракети ATACMS можуть вражати цілі на відстані до 310 км, інші мають приблизно вдвічі меншу дальність. Департамент оборони США підтвердив, що цього місяця були передані ракети більшої дальності, і зауважив, що цю доставку тримали в секреті “на прохання України, з міркувань оперативної безпеки”.

США визнали, що Авдіївка була втрачена через затримку з наданням допомоги

Advertisement

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав у середу на брифінгу в Білому домі, що взимку ЗСУ здали росіянам критично важливе місто Авдіївку через брак боєприпасів, спричинений довгою затримкою з ухваленням закону про допомогу іноземним державам.

“ Україна відчула на собі наслідки цієї затримки, – сказав Салліван. – Останні півроку вона була змушена економити боєприпаси. Результатом цього стала втрата територій на сході, в тому числі Авдіївки”.

Він не виключив, що “протягом найближчих тижнів” московські війська можуть захопити ще більше території, поки Сили оборони України не отримають боєприпаси, не перегрупуються і не спланують подальшу стратегію.

Advertisement

“Існує можливість того, що впродовж наступних тижнів Росія матиме нові тактичні здобутки, – сказав Салліван, зазначивши, зокрема, посилення тиску на Часів Яр та населені пункти західніше Авдіївки. “Справа в тому, що тепер нам знадобиться деякий час, щоб вибратися з ями піврічної затримки з ухваленням допомоги в Конгресі”, – сказав він.