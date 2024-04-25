У Молдові передали до суду справу очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул. Її звинувачують у перевезенні з Росії грошей, які надалі використовувалися для фінансування політичної діяльності.

Про це повідомляє NewsMaker.

Гроші з РФ фінансували політичну партію в Молдові

Вчора Антикорупційна прокуратура Молдови завершила слідство та передала до суду справу проти очільниці Гагаузії Євгенії Гуцул та керівника головного офісу неконституційної партії «Шор» у Кишиневі.

У заяві Антикорупційної прокуратури зазначається, що Гуцул, працюючи секретарем у неконституційній партії «Шор», з 2019-го по 2022 рік систематично ввозила до Молдови гроші з РФ. Їх використали для фінансування політичної діяльності партії.

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Також Гуцул обвинувачують у координації діяльності деяких офісів партії. За даними правоохоронців, вона з жовтня по листопад 2022 року відповідала за перевірку списків та винагороду учасників протестів біля будівель державних установ у Кишиневі.

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Антикорупційна прокуратура звинувачує Гуцул у свідомому отриманні грошей — майже 42,5 млн леїв (93 млн грн) – від організованого злочинного угруповання для фінансування діяльності партії.

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Спільниця Гуцул також отримувала гроші з РФ

Відомство також повідомило, що в цій кримінальній справі фігурує спільниця Євгенії Гуцул, яка керувала головним офісом партії у Кишиневі.

З жовтня по листопад 2022 року вона також свідомо отримала 9,7 млн леїв від організованого злочинного угруповання для фінансування діяльності партії. Їх витратили на організацію протестів та виплати винагород членам партії.

Яке покарання загрожує зловмисницям

Обвинувачені своєї провини не визнали. За законом, фізичним особам за цей злочин загрожує штраф до 92 500 леїв або від двох до семи років в'язниці, а також заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до п'яти років.

Юридичним особам загрожує штраф від 250 до 450 тис. леїв, позбавлення права займатися певною діяльністю або ліквідація юридичної особи.