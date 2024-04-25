Станом на сьогодні польські фермеери блокують на кордоні рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська», пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Станом на ранок сьогодні на цьому напрямку в черзі на території Польщі загалом перебуває близько 150 вантажівок", - сказав він.
За його словами, певна кількість вантажівок їде через цей ПП, однак вона незначна.
Польські фермери з 21 квітня почали частково пропускати вантажівки
Речник нагадав, що з 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (товари, які відносяться до сільськогосподарської продукції - ред.).
Водночас через пункт пропуску «Ягодин» після розблокування відмічається інтенсивний рух вантажівок в обох напрямках, зазначив Демченко, додавши, що за добу кордон перетнуло 1300 вантажівок.
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Речник додав, що легкові автівки й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.
Блокада кордону Польщі з Україною - що варто знати
28 березня відбувся черговий раунд українсько-польських урядових консультацій, на яких, зокрема, піднімалося питання блокування польськими фермерами експорту українського збіжжя.
Напередодні міжурядових консультацій щодо розблокування українсько-польського кордону Kyiv Post поговорив з експертами про те, як зараз виглядає протест польських фермерів.
Раніше Україна запропонувала Польщі 5 кроків для розблокування кордону.
Через блокування польськими фермерами польсько-українського кордону вже протягом кількох місяців український експорт агропродукції до ЄС фактично заблокований, збитки України збільшуються. Лише за лютий цього року Україна втратила понад 7 млрд грн митних платежів.
Вимоги польських фермерів - це мікс спротиву загальноєвропейській Green Deal, страху перед масовим банкрутством через неможливість конкурувати з українським збіжжям, а також небажання шукати конструктивних рішень.
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