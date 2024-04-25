Станом на сьогодні польські фермеери блокують на кордоні рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська», пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Станом на ранок сьогодні на цьому напрямку в черзі на території Польщі загалом перебуває близько 150 вантажівок", - сказав він.

За його словами, певна кількість вантажівок їде через цей ПП, однак вона незначна.

Advertisement

Польські фермери з 21 квітня почали частково пропускати вантажівки

Речник нагадав, що з 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (товари, які відносяться до сільськогосподарської продукції - ред.).

Водночас через пункт пропуску «Ягодин» після розблокування відмічається інтенсивний рух вантажівок в обох напрямках, зазначив Демченко, додавши, що за добу кордон перетнуло 1300 вантажівок.

Більше по темі Кремль планує зірвати саміт миру в Швейцарії - Зеленський Президент Зеленський заявив, що Україна має дані про плани Росії зірвати Глобальний саміт миру в Швейцарії, в якому візьмуть участь від 80 до 100 країн. Київ надасть ці дані світовим спецслужбам.

Речник додав, що легкові автівки й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Блокада кордону Польщі з Україною - що варто знати

28 березня відбувся черговий раунд українсько-польських урядових консультацій, на яких, зокрема, піднімалося питання блокування польськими фермерами експорту українського збіжжя.

Advertisement

Напередодні міжурядових консультацій щодо розблокування українсько-польського кордону Kyiv Post поговорив з експертами про те, як зараз виглядає протест польських фермерів.

Раніше Україна запропонувала Польщі 5 кроків для розблокування кордону.

Через блокування польськими фермерами польсько-українського кордону вже протягом кількох місяців український експорт агропродукції до ЄС фактично заблокований, збитки України збільшуються. Лише за лютий цього року Україна втратила понад 7 млрд грн митних платежів.

Advertisement

Вимоги польських фермерів - це мікс спротиву загальноєвропейській Green Deal, страху перед масовим банкрутством через неможливість конкурувати з українським збіжжям, а також небажання шукати конструктивних рішень.