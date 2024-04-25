Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський запевнив, що Польща не має жодних територіальних претензій до України, як це стверджує російська пропаганда, аби посварити обидва народи, повідомляє Укрінформ із Сейму Польщі.

“Росія бреше на тему нібито польських планів анексувати частину України. Донбас - це Україна, Крим – це Україна, Львів, Волинь, давня Східна Галичина - це також Україна. Тому, повторюю так, щоб це також почули у Кремлі (українською мовою): Львів – це Україна”, - заявив Сікорський під оплески присутніх у залі депутатів.

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Він наголосив, що російські лідери і пропагандисти намагаються посварити поляків з українцями, але це їм не вдасться.

“Вони програють і на цьому фронті”, - наголосив Сікорський.