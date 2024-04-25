Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський запевнив, що Польща не має жодних територіальних претензій до України, як це стверджує російська пропаганда, аби посварити обидва народи, повідомляє Укрінформ із Сейму Польщі.
“Росія бреше на тему нібито польських планів анексувати частину України. Донбас - це Україна, Крим – це Україна, Львів, Волинь, давня Східна Галичина - це також Україна. Тому, повторюю так, щоб це також почули у Кремлі (українською мовою): Львів – це Україна”, - заявив Сікорський під оплески присутніх у залі депутатів.
Він наголосив, що російські лідери і пропагандисти намагаються посварити поляків з українцями, але це їм не вдасться.
“Вони програють і на цьому фронті”, - наголосив Сікорський.
FM @sikorskiradek about Russian lies ⬇️#exposéMSZ pic.twitter.com/Y5zxOl3mh5— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) April 25, 2024
Росія постійно проводить ІПСО проти України
Росія продовжує застосовувати свою машину пропаганди, щоб дискредитувати українську владу.
Маніпулювання емоціями, вплив на настрої в суспільстві, дискредитація союзників — усе це є складовими інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), якими окупанти намагаються підірвати бойовий дух українців та посіяти панічні настрої в суспільстві.
Серед найбільших помітних російських ІПСО останніх років - ті, які пов'язані з відносинами України та Польщі (про плани Польщі захопити Західну Україну зокрема).
Варто також додати, що й в протестах польських фермерів і перевізників на польсько-українському кордоні протягом останніх місяців багато хто вбачає "російський слід", адже серед лідерів протестного руху помітним став скандальний проросійський польський політик Рафал Меклер.
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