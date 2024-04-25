Сполучені Штати таємно надали Україні ракети великої дальності ATACMS в рамках пакету військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів, затвердженого президентом Джо Байденом 12 березня, повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника.

ATACMS з цієї партії вдарили по аеродрому в Джанкої

Відомо, ці ракети з дальністю дії до 300 кілометрів були вперше використані Україною 17 квітня, коли Київ завдав удару по військовому аеродрому в окупованому Джанкої, Крим.

За даними української військової розвідки (ГУР), в результаті удару були знищені або критично пошкоджені чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами протиповітряної оборони, а також система спостереження за повітряним простором «Муром-М».

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Численні джерела повідомляли або публікували зображення роботи медичних вертольотів в районі аеродрому Джанкой, де базується 39-й окремий вертолітний полк ЗС РФ.

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Видання Politico, посилаючись на кількох чиновників з адміністрації Байдена, повідомило, що ракети дальнього радіусу дії були використані Україною вже двічі. За словами джерел, ще один удар був нанесений «зовсім нещодавно» по російських військах на схід від Бердянська, поблизу Маріуполя.

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За даними ISW, геолокаційні відеозаписи від 23 квітня показують кілька атак на зенітно-ракетні комплекси С-300 під Бердянськом.

Крім того, радник міського голови Маріуполя Петра Андрющенко заявив, що в ніч з 23 на 24 квітня українські війська завдали десять ударів по російських позиціях у Бабах-Тарамі (на схід від Бердянська), що призвело до втрат окупантів у живій силі та техніці. Українські військові поки що не підтвердили цю інформацію.

Байден довго сумнівався, чи варто надавати України саме ці ATACMS

Джерело повідомило Reuters, що адміністрація Байдена довго дискутувала, чи варто постачати Україні ракети з такою дальністю.

Пентагон був стурбований потенційним виснаженням американського військового арсеналу й побоювався, що Україна може використати ці ракети для удару по цілях на території Росії.

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Однак використання Росією північнокорейських ракет, незважаючи на попередження США, і російські удари по критично важливих об'єктах української інфраструктури відіграли вирішальну роль у зміні позиції Вашингтона.

«Ми попереджали Росію про ці речі. Вони відновили свої атаки", - повідомило джерело Reuters.

Байден прийняв рішення про надання Україні ракетних комплексів ATACMS в середині лютого, повідомляє Reuters.

У Білому домі вважають, що надання ПТРК може дати Україні значну перевагу у війні, змусивши Росію перемістити критичні командні пункти та інші життєво важливі об'єкти, зокрема авіацію, повідомляє Politico.

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У вересні 2023 року Сполучені Штати передали Україні ракети ATACMS, хоча й меншої дальності (приблизно 160 кілометрів).

У жовтні президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна вперше застосувала їх, не уточнюючи цілей.