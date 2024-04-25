"Ми будемо продовжувати наш спротив, будемо робити все, щоб пришвидшити перемогу України, адже Крим — це Україна", - додали активісти.

Зазначається, що активісти дочекались безпечного моменту, щоб поділитися результатами спротиву сміливих українців в Криму.

"Ще один синьо-жовтий прапор майорить у Кримських горах", - йдеться у повідомленні.

Партизани прикрасили патріотичними графіті окупований Донецьк

У лютому активісти “Жовтої стрічки” пройшлися вулицями Донецька та розповсюдили патріотичні графіті.

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У повідомленні йдеться, що вночі активісти руху “Жовта Стрічка” намалювали в Донецьку прапори України. У ЦНС зазначили, що на Донеччини “місцеві жителі можуть побачити свої національні стяги, бо Донецьк — це Україна”.

“Ніякі фейкові вибори та референдуми нічого не змінили та не змінять”, – акцентують активісти громадського руху “Жовта стрічка”.