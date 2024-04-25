Російська армія вдарила по Балаклії на Харківщині, влучання – поблизу вокзалу. Щонайменше семеро людей дістали поранень.

19:30 На Харківщині кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по Балаклії зросла до десяти, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих зросла до 10. Поранені дві жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік», - зазначив Синєгубов.

18:52 РФ атакувала вокзал, коли люди перебували у вагонах потягу

Advertisement

“Окупант вдарив ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм». Троє жінок віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня внаслідок російського обстрілу. Їм надається допомога у медичному закладі”, - розповів начальник ОВА Синєгубов.

Армія РФ завдала ракетного удару по Черкащині: є поранені
Більше по темі

Армія РФ завдала ракетного удару по Черкащині: є поранені

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Наразі відомо про шістьох постраждалих.

Тип ракети та інші деталі обстрілу встановлюються, додав Синєгубов.

У Балаклійській міській військовій адміністрації попросили жителів не наближатися до залізничного вокзалу.

Деталі встановлюються, всі служби працюють на місці.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Україна передала Катару список з іменами 561 дитини, він уже в російської сторони Міжнародні відносини
Україна передала Катару список з іменами 561 дитини, він уже в російської сторони
Київ Пост
44 хвилини тому
Масові затримання РФ цивільних на ТОТ можуть прирівнюватися до злочинів проти людяності - ОБСЄ Міжнародні відносини
Масові затримання РФ цивільних на ТОТ можуть прирівнюватися до злочинів проти людяності - ОБСЄ
За матеріалами Укрінформ
1 годину тому
Міністр Сольський написав заяву про відставку Корупція
Міністр Сольський написав заяву про відставку
Київ Пост
1 годину тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Активісти встановили прапор України у горах Криму
Далі » Швеція відправить війська до Латвії у складі сил НАТО