Російська армія вдарила по Балаклії на Харківщині, влучання – поблизу вокзалу. Щонайменше семеро людей дістали поранень.

19:30 На Харківщині кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по Балаклії зросла до десяти, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих зросла до 10. Поранені дві жінки 37, 48 років та 55-річний цивільний чоловік», - зазначив Синєгубов.

18:52 РФ атакувала вокзал, коли люди перебували у вагонах потягу

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“Окупант вдарив ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда «Харків — Ізюм». Троє жінок віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня внаслідок російського обстрілу. Їм надається допомога у медичному закладі”, - розповів начальник ОВА Синєгубов.

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Тип ракети та інші деталі обстрілу встановлюються, додав Синєгубов.

У Балаклійській міській військовій адміністрації попросили жителів не наближатися до залізничного вокзалу.

Деталі встановлюються, всі служби працюють на місці.