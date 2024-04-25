У Польщі засудили до тюремного ув'язнення агента російської військової розвідки, який шпигував за військовим і передавав ці дані у Росію.

Про це повідомили в Окружній прокуратурі Гданська.

Росіянин шпигував за польськими військовими

Громадянин РФ багато років проживав у Польщі і займався бізнесом та діяльністю у сфері історичної реконструкції. Під час роботи він познайомився з військовослужбовцями Війська Польського, яких потім використовував у своїй діяльності на користь російської розвідки.

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Шпигунська діяльність обвинуваченого зосереджувалась на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі. У цих межах він виконував завдання з виявлення важливих елементів Війська Польського.

Шпигун збирав інформацію про місцерозташування окремих військових частин, їхню організаційну та штатну структуру, фактичний статус зайнятості, структуру командування, винагороду солдатів, а також відомості про озброєння окремих підрозділів.

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Потім чоловік передавав отриману інформацію російській розвідці. Його відправили до в'язниці

Також правоохоронці виявили низку корупційних злочинів, скоєних обвинуваченим. Зібрані докази також призвели до того, що трьом польським громадянам висунули обвинувачення в корупційних правопорушеннях, пов'язаних із митним оформленням.

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Суд засудив громадянина РФ до 2 років і 6 місяців позбавлення волі за шпигунство і корупційні злочини.