Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що його країна в 2024 році збільшить фінансування фонду для військової підтримки України на понад 630 мільйонів доларів.

Про це пише Укрінформ із посиланням на AFP.

Данія додасть ще кошти до Українського фонду

"З початку війни Данія була однією з найактивніших країн-донорів. Ми будемо продовжувати це робити, і тому я радий, що переважна більшість партій Фолькетингу (парламенту – ред.) підтримує нас, додаючи до Українського фонду в 2024 році ще 4,4 мільярда крон на військову допомогу", – заявив він.

Advertisement

Фонд був створений для розподілу допомоги Україні в період 2023 - 2028 рр. Після збільшення фінансування загальний обсяг Українського фонду становитиме 64,8 мільярда данських крон (понад $9,3 млрд).

Український фонд передбачає надання прямої військової допомоги у вигляді озброєнь, іншого військового обладнання та навчання персоналу.

Війна в Україні змінить майбутнє Європи назавжди - фон дер Ляєн
Більше по темі

Війна в Україні змінить майбутнє Європи назавжди - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.

Серед іншого, для ЗСУ купують зброю та обладнання у данських та іноземних компаній. Сюди також входять фінансові пожертви та співробітництво з іншими державами щодо підтримки України.

Реакція Зеленського

Президент України висловив вдячність усім партіям парламенту Данії за це рішення.

Advertisement

"Ми цінуємо готовність Данії реагувати на нагальні потреби українських захисників і поділяємо стратегічне бачення: що сильнішою буде Україна, то сильнішою буде вся Європа", – написав Президент у соцмережі X.

Літаки F-16 для України будуть влітку – посол Данії

Посол Данії в Україні Олє Еґберґ Міккельсен офіційно підтвердив, що його країна виконає свою обіцянку та передасть Україні весь парк своїх винищувачів F-16. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, пише Liga.net.

"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", – наголосив Міккельсен, не уточнивши конкретну кількість літаків.

За словами посла, Данія зараз розформовує свій парк F-16, адже найближчим часом отримає винищувачі нового покоління F-35. Частину старих F-16 планується передати Аргентині.

Advertisement
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Збірна України на ЄВРО-2024 буде під посиленою охороною
Збірна України на ЄВРО-2024 буде під посиленою охороною
Київ Пост
1 годину тому
Молдова може стати наступною метою агресії Росії Росія
Молдова може стати наступною метою агресії Росії
За матеріалами Укрінформ
1 годину тому
Україні треба розробити протоколи для повернення культурних цінностей
Україні треба розробити протоколи для повернення культурних цінностей
Київ Пост
2 години тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній ВАКС обрав запобіжний захід Сольському
Далі » СБУ повідомила про підозру "чиновниці", яка переконувала жителів Каховки отримувати паспорти РФ