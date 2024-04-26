Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що його країна в 2024 році збільшить фінансування фонду для військової підтримки України на понад 630 мільйонів доларів.

Про це пише Укрінформ із посиланням на AFP.

Данія додасть ще кошти до Українського фонду

"З початку війни Данія була однією з найактивніших країн-донорів. Ми будемо продовжувати це робити, і тому я радий, що переважна більшість партій Фолькетингу (парламенту – ред.) підтримує нас, додаючи до Українського фонду в 2024 році ще 4,4 мільярда крон на військову допомогу", – заявив він.

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Фонд був створений для розподілу допомоги Україні в період 2023 - 2028 рр. Після збільшення фінансування загальний обсяг Українського фонду становитиме 64,8 мільярда данських крон (понад $9,3 млрд).

Український фонд передбачає надання прямої військової допомоги у вигляді озброєнь, іншого військового обладнання та навчання персоналу.

Більше по темі Війна в Україні змінить майбутнє Європи назавжди - фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи.

Серед іншого, для ЗСУ купують зброю та обладнання у данських та іноземних компаній. Сюди також входять фінансові пожертви та співробітництво з іншими державами щодо підтримки України.

Реакція Зеленського

Президент України висловив вдячність усім партіям парламенту Данії за це рішення.

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"Ми цінуємо готовність Данії реагувати на нагальні потреби українських захисників і поділяємо стратегічне бачення: що сильнішою буде Україна, то сильнішою буде вся Європа", – написав Президент у соцмережі X.

Літаки F-16 для України будуть влітку – посол Данії

Посол Данії в Україні Олє Еґберґ Міккельсен офіційно підтвердив, що його країна виконає свою обіцянку та передасть Україні весь парк своїх винищувачів F-16. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, пише Liga.net.

"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", – наголосив Міккельсен, не уточнивши конкретну кількість літаків.

За словами посла, Данія зараз розформовує свій парк F-16, адже найближчим часом отримає винищувачі нового покоління F-35. Частину старих F-16 планується передати Аргентині.