Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила підготовку до наземної операції в місті Рафах, одному з найбільш густонаселених у секторі Газа. Військові чекають на рішення уряду розпочати бойові дії.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Times of Israel.

ЦАХАЛ готовий розпочати бойові дії у Рафаху

«Армія оборони Ізраїлю провела всю необхідну підготовку до великого наземного наступу на найпівденніше місто Гази Рафах і може розпочати операцію, щойно отримає дозвіл уряду», – цитує видання співрозмовника.

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Ізраїль вважає Рафах останнім бастіоном ХАМАС у секторі Газа і погодився на евакуацію звідти цивільних палестинців перед тим, як атакувати позиції ісламістів. Оскільки в місті, за різними підрахунками, знайшли притулок близько 1,2 мільйона людей, переміщення їх в інші місця може зайняти кілька тижнів.

Для координації евакуації цивільного населення ізраїльські військові активно взаємодіють із єгипетськими колегами.

За даними ЗМІ, в середу Єгипет відвідала делегація Ізраїлю, в складі якої були начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві та глава служби безпеки «Шин Бет» Ронен Бар, які зустрілися з керівником розвідки Єгипту Аббасом Камелем і начальником штабу Осамою Аскаром.

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Каїр побоюється, що наступ на Рафах може спричинити гуманітарну катастрофу, яка змусить десятки тисяч жителів Гази порушити кордон і шукати притулку в Єгипті.

Раніше речник ізраїльського уряду повідомив, що Ізраїль просувається з наземною операцією, але не назвав часових рамок її проведення.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що в секторі Газа в ХАМАСу залишилося шість батальйонів, чотири з яких у Рафаху, а ще два залишаються в центрі Гази, в таборах Нусейрат і Дейр-ель-Балах.

При цьому, за час бойових дій на півночі Гази, в самому місті та в деяких центральних частинах і в Хан-Юнісі на півдні Гази армія оборони Ізраїлю розформувала 18 батальйонів ХАМАС.

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Ізраїль атакував близько 40 об'єктів «Хезболли» в Лівані

Військові Ізраїлю заявили, що в середу їхні винищувачі та артилерія завдали низку ударів по десятках об'єктів «Хезболли» на півдні Лівану.

За даними ЦАХАЛу, протягом декількох хвилин були уражені близько 40 цілей в районі Айта-еш-Шаб – склади зброї та інші ресурси, що належать «Хезболлі».

ЦАХАЛ зауважив, що ці удари є «частиною зусиль зі знищення інфраструктури бойовиків у прикордонній зоні». Айта аш-Шаб використовується «Хезболлою» для «терору», угрупування розміщує десятки своїх об’єктів у цьому районі, кажуть військові.

Пізніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю вже «ліквідувала» половину командування «Хезболли» на півдні Лівану, решта переховуються «і покидає південь Лівану після операцій ЦАХАЛу».