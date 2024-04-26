У січні минулого року США відправили в Україну 31 танк “Абрамс”, кожний вартістю близько 10 мільйонів доларів.

Збройні сили України відводять з лінії фронту американські танки “Абрамс" через загрозу атак російських безпілотників, повідомляє АР. Як пояснюють американські чиновники, США працюватимуть з українцями над перезавантаженням тактики, зокрема більш ефективного використання цієї техніки.

Поширення застосування безпілотників на полі бою в Україні означає, що "немає відкритої місцевості, по якій можна просто проїхати, не боячись бути виявленим"

Як повідомляє АР, тоді Київ напогалягав на передачі цих танків, адже вони були життєво важливими для його здатності прорвати російські лінії оборони. Втім, п’ять танків вже втрачено внаслідок російських атак.

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З використанням безпілотників ситуація на полі бою змінилася, ускладнивши Україні захист танків, які швидко виявляють і на які полюють дрони.

Поширення застосування безпілотників на полі бою в Україні означає, що "немає відкритої місцевості, по якій можна просто проїхати, не боячись бути виявленим", - заявив журналістам у четвер високопоставлений представник оборонного відомства.

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Раніше Начальник Головного правління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов повідомляв, що Україна використовуватиме американські танки "Абрамс" лише для добре спланованих, проривних операцій.

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"Їх потрібно використовувати спеціально для дуже конкретних, добре продуманих операцій, тому що якщо їх кинути на передову, вони не проживуть на полі бою дуже довго. Їх потрібно використовувати в проривних операціях, але дуже добре підготовлених".

Раніше видання NYT писало, що за останні два місяці російські безпілотники вивели з ладу 5 танків Абрамс.

Видання також наводить слова полковника Маркуса Райснера, "австрійського військового інструктора, який уважно стежить за тим, як використовується і втрачається зброя у війні в Україні", про те, що щонайменше ще три танки дістали помірні пошкодження з моменту відправки їх на фронт на початку цього року.