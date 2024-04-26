Правоохоронні органи Німеччини вживатимуть усі необхідні заходи безпеки під час Чемпіонату Європи з футболу, зокрема, надаватимуть особливої уваги безпеці української збірної.

Про це в інтерв’ю Rheinische Post сказала глава МВС ФРН Ненсі Фезер.

«Ми захищаємо всі команди, вболівальників і гостей. Крім поліції земель, яка виконує тут величезну роботу, є також сильна федеральна поліція... І, звичайно, це стосується української команди: ми робимо все можливе, щоб забезпечити їхню безпеку в Німеччині, тут ще більші заходи безпеки», - сказала Фезер.

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У Німеччині готуються протидіяти усім видам небезпеки під час ЄВРО-2024

Чемпіонат Європи з футболу проходитиме 14 червня – 14 липня 2024 року. За словами Фезер, правоохоронці готуються до будь-яких небезпек - від спроб нападу ісламістів, хуліганів та інших злочинців до кібератак під час ЄВРО.

Наприклад Федеральне відомство з інформаційної безпеки консультує УЄФА щодо захисту онлайн-системи продажу квитків. Очільниця МВС зауважила, що у цифровому просторі на Чемпіонаті світу 2006 року не було таких загроз як кібератаки.

«Ми дуже чекаємо на проведення Чемпіонату Європи і пишаємося цим. Безпека турніру – мій пріоритет. Це одна з найбільших футбольних подій у світі в особливо напруженій політичній ситуації. Це несе з собою багато проблем. Органи безпеки роками високопрофесійно готувалися до цього», - запевнила Фезер.

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Німецьким поліцейським допомагатимуть сусіди: є домовленість про тісну співпрацю з міністром внутрішніх справ Франції. Французька поліція підтримає колег на ЄВРО в Німеччині, німецька поліція - на Олімпіаді в Парижі.

Збірна України зіграє на Євро-2024

Збірна України з футболу 26 березня в драматичному матчі плейоф кваліфікації до Євро-2024 перемогла збірну Ісландії та здобула право грати на чемпіонаті Європи з футболу, який влітку відбудеться у Німеччині.

Наша головна футбольна команда у півфіналі стадії плейоф кваліфікації спочатку вибила Боснію і Герцеговину, перегравши балканську збірну з рахунком 2:1.

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У фіналі ж цієї стадії, сьогодні з рахунком 2:1 переграла вперту збірну Ісландії.

Голами за збірну України відзначилися Віктор Циганков і Михайло Мудрик.

На Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.