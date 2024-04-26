Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав у Києві главу МЗС Латвії Байбу Браже та висловив вдячність за те, що свій перший візит вона здійснює саме до України. За словами міністра, це знак особливої поваги до нашої країни та її захисників.

Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ України.

Нарощення виробництва БПЛА

Під час спільної пресконференції Дмитро Кулеба зазначив, що українські та латвійські компанії мають великий потенціал для нарощування виробництва ударних БПЛА.

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“Я надзвичайно вдячний Латвії за лідерство в «Коаліції дронів». Ми ведемо зараз спільну роботу над нарощуванням цього виробництва – потрібно більше дронів. Я вважаю, що українські та латвійські компанії можуть дійсно багато зробити в цьому напрямку”, - зазначив він.

Міністр також відзначив рішення Латвії приєднатися до чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів та зауважив, що тема виробництва снарядів була однією з центральних у ході двосторонніх переговорів.

Більше по темі На 21-му "Рамштайні" анонсували виділення нового пакету допомоги Україні від США на мільярд дол Міністр оборони США оголосив, що його країна виділить ще один пакет військової допомоги Україні у якому будуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

Латвія готова передати Україні системи ППО малої дальності

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс повідомив, що країна готова передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності.

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За словами урядовця, є країни, які мають системи Patriot, і є країни, в яких їх немає, проте вони можуть надати Україні інші системи ППО.

"Але йдеться не лише про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то це доволі широкий спектр різних систем ППО", – сказав Спрудс.

Міністр додав, що його країна готова зробити внесок в українську протиповітряну оборону.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", – зазначив латвійський міністр.