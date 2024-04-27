Голові районної державної адміністрації Броварів Володимиру Майбоженку обрали запобіжний захід.

Це тримання під вартою на два місяці без права на заставу.

У коментарі Суспільному адвокат посадовця Олександр Новіков розповів, що він та його клієнт намагатимуться відшкодувати витрати на лікування потерпілих внаслідок ДТП та інші матеріальні збитки.

«Мій підзахисний, як ви могли подивитися, дуже шкодує про це (ДТП - ред.), жалкує, що так сталося», - каже адвокат.