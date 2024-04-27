Голові районної державної адміністрації Броварів Володимиру Майбоженку обрали запобіжний захід.

Це тримання під вартою на два місяці без права на заставу. 

У коментарі Суспільному адвокат посадовця Олександр Новіков розповів, що він та його клієнт намагатимуться відшкодувати витрати на лікування потерпілих внаслідок ДТП та інші матеріальні збитки.

«Мій підзахисний, як ви могли подивитися, дуже шкодує про це (ДТП - ред.), жалкує, що так сталося», - каже адвокат. 

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Голова Броварської РДА Володимир Майбоженко отримав підозру

Раніше посадовцю повідомили про підозру. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Аварія сталася у п'ятницю у Броварах під Києвом. 

За попередніми даними поліції, Майбоженко був напідпитку, проігнорував червоне світло світлофора та влетів у людей на пішохідному переході.

Перевірка на «драгері» показала у водія 2,31 проміле алкоголю. 

«За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів», - зазначили в Офісі генпрокурора. 

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ДТП у Броварах: двоє постраждалих у тяжкому стані

Внаслідок ДТП постраждало четверо людей.

Серед них - дитина з матір'ю. Дівчинці 2,5 роки. 

Двоє потерпілих чоловіків - у тяжкому стані. 

«У обох - множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми», - повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. 

У прокуратурі додали, що наразі немає жодних прогнозів від лікарів щодо їх подальшого стану.

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