Австралія передасть Україні безпілотники на 32,5 млн доларів, а також партію переносних зенітно-ракетних комплексів.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом.

Австралія готує новий пакет допомоги на 100 млн доларів

«Сьогодні ми оголошуємо про новий пакет допомоги Україні вартістю 100 млн доларів. 500 млн доларів з цієї суми буде спрямовано на протиповітряну оборону», - сказав міністр оборони Австралії.

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Половину суми витратять на велику партію ПЗРК.

Понад 30 млн доларів - на безпілотники в межах «коаліції дронів».

Решта грошей піде на інші військові потреби.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

«У рамках коаліції дронів Австралія поставить нам безпілотників на суму 32,5 млн доларів. Також до України буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS 70 вартістю у кілька десятків мільйонів доларів», - сказав Шмигаль.

Загалом Австралія надала Україні вже понад 655 млн доларів. З них 540 млн - саме військова допомога.