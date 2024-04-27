Австралія передасть Україні безпілотники на 32,5 млн доларів, а також партію переносних зенітно-ракетних комплексів.  

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. 

Австралія готує новий пакет допомоги на 100 млн доларів

«Сьогодні ми оголошуємо про новий пакет допомоги Україні вартістю 100 млн доларів. 500 млн доларів з цієї суми буде спрямовано на протиповітряну оборону», - сказав міністр оборони Австралії. 

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Половину суми витратять на велику партію ПЗРК. 

Понад 30 млн доларів - на безпілотники в межах «коаліції дронів». 

Решта грошей піде на інші військові потреби.

Крім того, Австралія передасть Україні боєприпаси класу «повітря-земля».

«У рамках коаліції дронів Австралія поставить нам безпілотників на суму 32,5 млн доларів. Також до України буде спрямовано велику партію ПЗРК RBS 70 вартістю у кілька десятків мільйонів доларів», - сказав Шмигаль.

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За даними уряду Норвегії, обслуговування танків проведуть у Польщі.

Загалом Австралія надала Україні вже понад 655 млн доларів. З них 540 млн - саме військова допомога.

У чому особливість ПЗРК RBS 70 

RBS 70 - це шведський переносний зенітний ракетний комплекс ближнього радіуса дії.

Управління ракетою відбувається лазером: за його променем створюється коридор, по якому летить ракета. 

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Як пише Мілітарний, ключова перевага цього комплексу - можливість ефективно працювати в умовах протидії термічними пастками або засобами РЕБ.

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