Російські війська атакують по всій лінії фронту та мають тактичні успіхи на деяких напрямках.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, обстановка у зоні бойових дій - динамічна.

«Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять «з рук в руки» кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації», - пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Сили оборони відступили західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки

Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Тривають запеклі бої.

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Тут росіяни задіяли до чотирьох бригад та намагаються розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки. Так окупанти хочуть пробитися до Покровська та Курахового.

«Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки», - повідомив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ стверджує, що попри певні тактичні успіхи росіян, оперативної переваги вони не мають.

Що відбувається на передовій

Сирський розповів, що росіяни намагаються захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію. Тому зосередили зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

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На Луганщині противник намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів.

Основні зусилля росіяни зосередили на Куп’янському напрямку. У районі сіл Стельмахівка та Берестове ворог мав частковий успіх. Однак, стверджує Сирський, українські військові цьому завадили.

На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському - в районах Роботиного та Вербового.

На Херсонщині російські солдати не припиняють спроб вибити наші війська з Кринок.

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«Успіху (противник) не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига», - стверджує Сирський.

Він додав, що Сили оборони змогли покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).