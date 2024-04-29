Міністерство закордонних справ України підтвердило, що вбиті росіянином у Німеччині українці були військовослужбовцями однієї з бригад ЗСУ.
Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у Facebook.
За підозрою у вбивстві двох українців у Німеччині затримано громадянина РФ.
"За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", - повідомляє МЗС.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині вбили двох українців.
36-річний чоловік помер на місці. Ще одного постраждалого - 23-річного хлопця - доправили до лікарні з тяжкими травмами. Однак врятувати його не вдалося.
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