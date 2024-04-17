Сьогодні, 17 квітня, у Страсбурзі під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалили низку важливих для України рішень. Зокрема, ПАРЄ остаточна вирішила, що російські нафтопереробні заводи (НПЗ) є законними цілями для ЗСУ.

Про це повідомив президент Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи Олексій Гончаренко.

ПАРЄ одноголосно закликала США негайно надати військову допомогу Україні

Крім того, Гончаренко зазначив, що Парламентська асамблея Ради Європи звертається, щоб законопроєкт, який гарантує підтримку Україні, був схвалений без зволікань.

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Раніше видання AFP повідомило, що спікер Палати представників Майк Джонсон винесе на голосування ряд законопроєктів, зокрема і про допомогу Україні, ввечері у суботу, 20 квітня.

ПАРЄ визнала Путіна нелегітимним

У повідомленні Гончаренка йдеться, що ПАРЄ одноголосно не визнає легітимність Володимира Путіна. Також Асамблея звертається до країн-членів Ради Європи, країн-спостерігачів, Європейського Союзу, щоб вони зупинили всі контакти зі владою Путіна.

Більше по темі Німеччина створила чергову ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО для України Очільники МЗС та Міноборони Німеччини звернулися по допомогу у пошуку ППО для України до партнерів з ЄС та НАТО, а також третіх країн.

"Також важливо, що у рішенні ПАРЄ вибори в Росії назвали «так званими» і замість «далекі від чесних і справедливих», назвали — не чесні і несправедливі. Я на цьому наголошував і відстоював це", - зауважив нардеп Гончаренко.

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Російська православна церква - інструмент пропаганди

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно визнала російську православну церкву (РПЦ) інструментом пропаганди та впливу Кремля. Також патріарха Кіріла та ієрархів РПЦ визнано співучасниками злочинів Російської Федерації проти України в імʼя «руского міра», повідомив Олексій Гончаренко.