Українські перевізники підтверджують Kyiv Post інформацію про те, що останній пункт пропуску на українсько-польському кордоні - «Шегині-Медика» - повністю розблоковано польськими фермерами. Таким чином, наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у вільному режимі вперше за останні 7 місяців.

Про це Kyiv Post розповів віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Польща розблокувала кордон з Україною.

«Так, це так і є, наразі все вільно, рух відбувається без перешкод на всіх пунктах», - каже Балін.

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Втім, за його словами, вже зараз ходять чутки, що за кілька днів деякі з пунктів можуть спробувати заблокувати замість фермерів польські перевізники.

«Дзвонив от буквально один із перевізників, казав про це, я відповів, що вперше чую. Наразі немає жодних підстав для блокування українського руху, бо всі умови тієї сторони задоволені», - каже Балін.

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Блокада кордону може повернутися.

Як повідомляють медіа, всі типи вантажів заїжджають на територію Польщі, крім зерновозів, яким дозволено рухатись лише транзитом.

Нагадаємо, раніше Kyiv Post поговорив з експертами про те, як виглядав протест польських фермерів.

Раніше Україна запропонувала Польщі 5 кроків для розблокування кордону.

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Через блокування польськими фермерами польсько-українського кордону вже протягом кількох місяців український експорт агропродукції до ЄС фактично заблокований, збитки України збільшуються. Лише за лютий цього року Україна втратила понад 7 млрд грн митних платежів.