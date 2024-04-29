Українські перевізники підтверджують Kyiv Post інформацію про те, що останній пункт пропуску на українсько-польському кордоні - «Шегині-Медика» - повністю розблоковано польськими фермерами. Таким чином, наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у вільному режимі вперше за останні 7 місяців.

Про це Kyiv Post розповів віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

Польща розблокувала кордон з Україною.

«Так, це так і є, наразі все вільно, рух відбувається без перешкод на всіх пунктах», - каже Балін.

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Втім, за його словами, вже зараз ходять чутки, що за кілька днів деякі з пунктів можуть спробувати заблокувати замість фермерів польські перевізники.

«Дзвонив от буквально один із перевізників, казав про це, я відповів, що вперше чую. Наразі немає жодних підстав для блокування українського руху, бо всі умови тієї сторони задоволені», - каже Балін.

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За словами речника Євросоюзу, ЄС розуміє складні умови, в яких перебуває Україна з точки зору дотримання універсальних прав та свобод людини.

Блокада кордону може повернутися.

Як повідомляють медіа, всі типи вантажів заїжджають на територію Польщі, крім зерновозів, яким дозволено рухатись лише транзитом.

Нагадаємо, раніше Kyiv Post поговорив з експертами про те, як виглядав протест польських фермерів.

Раніше Україна запропонувала Польщі 5 кроків для розблокування кордону. 

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Через блокування польськими фермерами польсько-українського кордону вже протягом кількох місяців український експорт агропродукції до ЄС фактично заблокований, збитки України збільшуються. Лише за лютий цього року Україна втратила понад 7 млрд грн митних платежів.

Сергій Костеж
Сергій Костеж
Сергій Костеж - Спеціальний кореспондент KyivPost з національних питань, працював як спеціальний кореспондент для різних телеканалів України, спеціалізуєтсья на репортажах з місць подій, має досвід роботи у прифронтовій зоні, є автором багатьох репортажів з деокупованих територій (2022-2023), багато років працював на Донбасі, автор ряду матеріалів з територій, прилеглих до лінії розмежування (2015-2017)
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