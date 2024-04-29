Слідчі судді Вищого антикорупційного суду застосували запобіжні заходи у вигляді арешту ще до трьох підозрюваних у справі про заволодіння землею в Сумській області площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробу заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Заарештували трьох спільників Сольського

До одного зі співорганізаторів застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Advertisement

До одного з учасників оборудки застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 5 млн грн, а щодо іншого – тримання під вартою із заставою в розмірі 7,5 млн грн.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Більше по темі ВАКС обрав запобіжний захід Сольському Міністра аграрної політики України Миколу Сольського відправили під варту з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн гривень.

Справа Сольського - що варто знати

У НАБУ 23 квітня заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на Сумщині на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Очільник Мінагрополітики Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

Advertisement

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн 700 тис. грн.

За міністра аграрної політики та продовольства України внесли заставу в розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти. Окрім цього, як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, Сольський продовжує виконувати свої обов’язки, хоча у четвер, 25 квітня, підозрюваний подав у відставку.