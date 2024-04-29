Трьох військових, які входили до складу угруповань Південного військового округу Збройних сил Росії та воювали проти Сил оборони на сході України, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Поплічників РФ засудили до 15 років в'язниці

“Зловмисниками є двоє снайперів та командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу Росії”, - йдеться у повідомленні.

Українські захисники захопили ворожих поплічників у полон під час запеклих боїв під Бахмутом і Мар’їнкою. За матеріалами СБУ суд призначив зловмисникам 15 років тюрми.

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Як встановило слідство, одним із засуджених є житель тимчасово окупованого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення РФ він добровільно вступив до лав російських військ. Фігурант брав участь у спробах захоплення Азовсталі, а згодом був передислокований до Луганської області для участі в бойових діях під селищем Врубівка.

Більше по темі СБУ повідомила про підозру "чиновниці", яка переконувала жителів Каховки отримувати паспорти РФ Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадницю, яка співпрацювала з російською окупаційною владою.

У червні 2022 року його призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції Збройних сил України в районах Пісків і Красногорівки.

Іншим зловмисником виявився ще один снайпер, який вів прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька. Він є жителем Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення Росії він добровільно вступив до лав загарбників.

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Ще один засуджений спочатку був санітаром евакуаційного підрозділу медичного взводу загарбників, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови. Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії снайперів додатково інкриміновані за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях).

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СБУ повідомила про підозру "чиновниці", яка переконувала жителів Каховки отримувати паспорти РФ

У Тернополі Служба безпеки України заочно оголосила підозру «чиновниці», яка схиляла жителів окупованої Каховки на Херсонщині до отримання російських паспортів.

Слідчі Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з Росією пособниці з окупованої Каховки. Зловмисницею виявилася 44-річна жителька районного центру, яка до початку повномасштабного військового вторгнення росіян працювала головним бухгалтером Каховської міської ради.