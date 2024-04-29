Армія оборони Ізраїдю (ЦАХАЛ) заявляє, що у другій половині понеділка ізраїльські винищувачі завдали ударів по двох позиціях "Хезболли" по півдні Лівану - Рачайя-аль-Фухар і Хіам.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Times of Israel.

ЦАХАЛ атакував позиції "Хезболли" у Лівані

За даними ЦАХАЛу, серед цілей були позиції для запуску ракет і будівля, що використовувалася терористичним угрупуванням, та інші об'єкти інфраструктури.

ЦАХАЛ додали, що також обстрілював райони поблизу Айта-аш-Шаб з артилерії, щоб «усунути загрози».

Advertisement

Крім того, повідомляється, що ЦАХАЛ вночі винищувачами завдав ударів по об'єктах інфраструктури в Джабаль-Блаті і кількох будівлях терористичного угрупування в Марвахіні.

У понеділок вранці ліванське відділення терористичного ХАМАС випустило понад 20 ракет з Лівану по півночі Ізраїлю. У своїй заяві ХАМАС заявив, що запустив ракетний залп по військовій базі поблизу міста Кір'ят-Шмона.

За даними Армії оборони Ізраїлю, близько 20 ракет перетнули кордон під час атаки. Більшість снарядів були перехоплені системою протиповітряної оборони «Залізний купол», тоді як інші, ймовірно, впали на відкриту місцевість, йдеться в повідомленні.

Advertisement

Про руйнування або поранення не повідомляється.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що обстріляла джерело вогню з артилерії. Ліванський осередок ХАМАС зберігає присутність у Лівані під захистом «Хезболли».

Пізніше в понеділок по Верхній Галілеї було випущено ще щонайменше 15 ракет, повідомили в ЦАХАЛі. Про поранення або руйнування не повідомляється.

У Ізраїлі завершили підготовку до операції у Рафаху

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила підготовку до наземної операції в місті Рафах, одному з найбільш густонаселених у секторі Газа. Військові чекають на рішення уряду розпочати бойові дії.

Ізраїль вважає Рафах останнім бастіоном ХАМАС у секторі Газа і погодився на евакуацію звідти цивільних палестинців перед тим, як атакувати позиції ісламістів. Оскільки в місті, за різними підрахунками, знайшли притулок близько 1,2 мільйона людей, переміщення їх в інші місця може зайняти кілька тижнів.

Advertisement

Для координації евакуації цивільного населення ізраїльські військові активно взаємодіють із єгипетськими колегами.

За даними ЗМІ, в середу Єгипет відвідала делегація Ізраїлю, в складі якої були начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві та глава служби безпеки «Шин Бет» Ронен Бар, які зустрілися з керівником розвідки Єгипту Аббасом Камелем і начальником штабу Осамою Аскаром.