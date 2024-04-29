Російська Федерація регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, що становить небезпеку для цивільної авіації, заявили у розмові з Financial Times міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

РФ глушить сигнал GPS у Балтійському морі

«Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація у Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати», — сказав у розмові з виданням міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушення GPS-сигналів «гібридною атакою РФ», яка становить небезпеку для їхніх громадян. «Ми безперечно обговоримо це з нашими союзниками», — додав він.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже додала, що країни Балтії «серйозно ставляться до інцидентів» із GPS та «контактують із колегами з інших держав» з цього питання.

За оцінками експертів, за останні місяці через перешкоди GPS постраждали десятки тисяч цивільних авіарейсів. Зокрема, 25 і 26 квітня два літаки авіакомпанії Finnair, що прямували з Гельсінкі в Тарту, були змушені повернутися в аеропорт вильоту через перешкоди у GPS.

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Високопосадовець у розмові з FT припустив, що Росія може глушити GPS-сигнали, щоб захистити Калінінград від потенційних атак українських безпілотників.

Finnair призупиняє польоти до естонського Тарту на тлі глушіння GPS Росією

Фінський авіаперевізник Finnair заявив про призупинення на місяць польотів до естонського міста Тарту на тлі глушіння GPS Росією, йдеться в пресрелізі компанії.

«Ми приносимо вибачення за незручності, спричинені призупиненням польотів для наших клієнтів. Безпека польотів завжди є нашим головним пріоритетом, і оскільки для заходу на посадку в Тарту наразі потрібен сигнал GPS, ми не можемо летіти туди в разі перешкод GPS», — заявив директор з операцій компанії Ярі Пааянен.

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У компанії пояснили, що Finnair призупиняє щоденні рейси до естонського Тарту з 29 квітня по 31 травня, щоб в цей проміжок часу можна було впровадити альтернативне рішення для заходу літаків на посадку, яке не потребує сигналу GPS, і можна було застосувати в аеропорту Тарту.

Зазначається, що Finnair - єдина авіакомпанія, яка здійснює міжнародні рейси до Тарту.

До України почало надходити енергетичне обладнання від країн Балтії

Латвія передала Україні як пожертвування високовольтний трансформатор з Ризької ГЕС.

Повідомляється, що передачу здійснила компанія Latvenergo.

Як повідомляється, передано трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовували на Ризькій ГЕС, компресор стисненого повітря GR110 і 60 тонн трансформаторного мастила.