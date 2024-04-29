Російська армія завдала удару по Київському району Харкова, внаслідок чого є поранений.

Росіяни атакували Харків та Харківщину

Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу Харкова постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу.

"Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо - КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу", - йдеться у дописі.

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Синєгубов закликав жителів до відбою перебувати в укриттях.

Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що російські війська атакували зону житлової забудови міста. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки.

"Окрім Харкова, армія РФ завдала ударів щонайменше пʼятьма КАБами по населених пунктах Харківського району. На цю хвилину - без постраждалих", - повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Армія РФ обстріляла психлікарню у Харкові

Опівночі 27 квітня російські війська вдарили по Харкову. Обстріляли Салтівський район міста. Випустили дві ракети С-300. 

Постраждала 53-річна жінка. Пошкоджений корпус одного з відділень психічної лікарні. На момент атаки там було 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу. 

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З потрощених приміщень людей перевели в інші корпуси. 

«На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні», - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

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