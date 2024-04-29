Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволить провести переговори з Україною щодо продовження "транспортного безвізу".

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Рада ЄС затвердила мандат на переговори

За інформацією відомства, сьогодні Рада Європейського Союзу затвердила мандат на переговори щодо "транспортного безвізу".

У Мінінфраструктури нагадали, що Єврокомісія пропонує продовжити Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом щонайменше на 12 місяців з можливістю подальшого продовження ще на шість місяців.

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Якщо таке рішення підтримають у Євросоюзі, то двосторонні перевезення без спецдозволів продовжать щонайменше до червня 2025 року.

"Ми вітаємо рішення ЄС розпочати офіційні переговори щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку та імпортувати необхідне нашій державі", - наголосив віце-прем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, для України важливо, щоб рішення про продовження такої Угоди ухвалили до кінця червня і не обмежували українських перевізників.

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Україна та Чорногорія погодили «транспортний безвіз»

З 1 червня 2024 року запрацює «транспортний безвіз» між Україною та Чорногорією. Також країни працюють над розвитком автобусного сполучення, повідомило Мінвідновлення у Фейсбуці.

«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами 1 червня 2024 року», - йдеться в повідомленні.

Окрім вантажних перевезень, команда Мінвідновлення працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.