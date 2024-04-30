Німеччина передала новий великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли БМП, боєприпаси для різних систем, засоби ППО, радари та інше.

Список оновлено на сайті федерального уряду.

Що і скільки передали Україні німецькі партнери

У повідомленні зазначається, що до України доставлено 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом, неназвана кількість ракет для систем ППО IRIS-TSLM; боєприпаси для танків LEOPARD 2; майже 30 000 боєприпасів для зенітних танків GEPARD; 7 500 155-мм снарядів.

У пакеті 10 бронетранспортерів MARDER з боєприпасами та запчастинами; мостоукладальний танк BIBER із запчастинами та інженерний танк DACHS; 11 плугів для розмінування.

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Також допомагати українським військовим у спостереженні за повітряним простором буде ще один радар TRML-4D, захищати гелікоптери - система самозахисту AMPS.

Також у пакеті - човнові мотори, світлодіодні лампи, 40-мм патрони, протитанкова зброя RGW 90, 120-мм мінометні боєприпаси, маскувальні сітки, аптечки та інше.

Зазначимо, що це перше оновлення списку, переданого з 10 квітня.

Німеччина створила нову ініціативу з пошуку додаткових засобів ППО для України

Уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні.

Ініціативу запропонували міністерства закордонних справ та оборони Німеччини.

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Зокрема, речники міністерки закордонних справ Анналени Бербок та очільника Міноборони Бориса Пісторіуса повідомили, що посадовці вже зв'язалися з партнерами з Євросоюзу та НАТО, а також з третіх країн.

Представники відомств не надали жодних подробиць, однак зазначили, що ініціатива "Негайні дії щодо протиповітряної оборони" має на меті якнайшвидше надати Україні ще більшу підтримку в засобах ППО.