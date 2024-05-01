У Федеральній службі безпеки (ФСБ) допитали першого заступника міністра оборони РФ Руслана Цалікова у межах розслідування щодо заступника міністра оборони Тимура Іванова, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку.
У РФ допитали ще одного заступника Шойгу
«Цалікова вже допитали у ФСБ у справі Іванова. Цалікова називають покровителем Іванова. Цаліков є фактично третім за ієрархією посадовцем у Міноборони, після міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова», - зазначає британське відомство.
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За словами аналітиків, Цаліков, як і Іванов, має давні зв'язки з міністром оборони Сергієм Шойгу, під керівництвом якого працював у Міністерстві надзвичайних ситуацій, потім - коли Шойгу був губернатором Московської області, і далі - у Міноборони.
Водночас у британській розвідці розцінюють як реалістичну ймовірність того, що розслідування щодо Іванова може зачепити й міністра фінансів Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони звели будинок для нього.
Що не так з російським Су-57
У відомстві наголосили, що корупція в Міноборони Росії є проблемою вже тривалий час.
«Корупція була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли корупцію називали причиною прострочених пайків і неякісних шин. Також повідомляли про розкрадання пального», - заявили у британській розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 1, 2024
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Хто такий Руслан Цаліков
Руслан Цаліков обіймає посаду першого заступника міністра оборони Російської Федерації з 24 грудня 2015 року. З 15 березня 2022 року за підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями США, а з 6 жовтня 2022 року і під санкціями всіх країн Європейського Союзу.
Заступник Шойгу у СІЗО після операції ГУР
Заступник Міністра оборони Росії Тимур Іванов опинився у в'язниці внаслідок успішної спецоперації української розвідки (ГУР), повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.
У березні цього року ГУР здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до величезної кількості конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.
“Насправді, він (ред.- Тимур Іванов) патріот Росії, якого підставила українська розвідка, а кремлівські старці проковтнули наживку”, - розповідає співрозмовник Kyiv Post у спецслужбах.
Москва чудово знала про хабарництво Тимура Іванова, проте це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності. А ось величезний витік таємної інформації та розголос цієї операції ГУР став вирішальним для заступника Міноборони РФ.
Арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова
Заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов був затриманий ввечері у вівторок, 23 квітня, за підозрою в отриманні хабаря, повідомляє російське медіа ТАСС.
Заступника Шойгу відправили в СІЗО на два місяці - до 23 червня. Його підозрюють в отриманні хабара у щонайменше 1 млн рублів.
У суді підтвердили, що заступник Шойгу отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.
Як повідомляє ТАСС, президенту РФ Владіміру Путіну доповіли про затримання Іванова, а міністра оборони Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.
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