У Федеральній службі безпеки (ФСБ) допитали першого заступника міністра оборони РФ Руслана Цалікова у межах розслідування щодо заступника міністра оборони Тимура Іванова, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку.

У РФ допитали ще одного заступника Шойгу

«Цалікова вже допитали у ФСБ у справі Іванова. Цалікова називають покровителем Іванова. Цаліков є фактично третім за ієрархією посадовцем у Міноборони, після міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова», - зазначає британське відомство.

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За словами аналітиків, Цаліков, як і Іванов, має давні зв'язки з міністром оборони Сергієм Шойгу, під керівництвом якого працював у Міністерстві надзвичайних ситуацій, потім - коли Шойгу був губернатором Московської області, і далі - у Міноборони.

Водночас у британській розвідці розцінюють як реалістичну ймовірність того, що розслідування щодо Іванова може зачепити й міністра фінансів Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони звели будинок для нього.

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У відомстві наголосили, що корупція в Міноборони Росії є проблемою вже тривалий час.

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«Корупція була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли корупцію називали причиною прострочених пайків і неякісних шин. Також повідомляли про розкрадання пального», - заявили у британській розвідці.