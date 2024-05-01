У Федеральній службі безпеки (ФСБ) допитали першого заступника міністра оборони РФ Руслана Цалікова у межах розслідування щодо заступника міністра оборони Тимура Іванова, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку.

У РФ допитали ще одного заступника Шойгу

«Цалікова вже допитали у ФСБ у справі Іванова. Цалікова називають покровителем Іванова. Цаліков є фактично третім за ієрархією посадовцем у Міноборони, після міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала Валерія Герасимова», - зазначає британське відомство.

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За словами аналітиків, Цаліков, як і Іванов, має давні зв'язки з міністром оборони Сергієм Шойгу, під керівництвом якого працював у Міністерстві надзвичайних ситуацій, потім - коли Шойгу був губернатором Московської області, і далі - у Міноборони.

Водночас у британській розвідці розцінюють як реалістичну ймовірність того, що розслідування щодо Іванова може зачепити й міністра фінансів Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони звели будинок для нього.

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У відомстві наголосили, що корупція в Міноборони Росії є проблемою вже тривалий час.

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«Корупція була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли корупцію називали причиною прострочених пайків і неякісних шин. Також повідомляли про розкрадання пального», - заявили у британській розвідці.

Хто такий Руслан Цаліков

Руслан Цаліков обіймає посаду першого заступника міністра оборони Російської Федерації з 24 грудня 2015 року. З 15 березня 2022 року за підтримку російського вторгнення в Україну перебуває під санкціями США, а з 6 жовтня 2022 року і під санкціями всіх країн Європейського Союзу.

Заступник Шойгу у СІЗО після операції ГУР

Заступник Міністра оборони Росії Тимур Іванов опинився у в'язниці внаслідок успішної спецоперації української розвідки (ГУР), повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.

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У березні цього року ГУР здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до величезної кількості конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.

“Насправді, він (ред.- Тимур Іванов) патріот Росії, якого підставила українська розвідка, а кремлівські старці проковтнули наживку”, - розповідає співрозмовник Kyiv Post у спецслужбах.

Москва чудово знала про хабарництво Тимура Іванова, проте це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності. А ось величезний витік таємної інформації та розголос цієї операції ГУР став вирішальним для заступника Міноборони РФ.

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Арешт заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова

Заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов був затриманий ввечері у вівторок, 23 квітня, за підозрою в отриманні хабаря, повідомляє російське медіа ТАСС.

Заступника Шойгу відправили в СІЗО на два місяці - до 23 червня. Його підозрюють в отриманні хабара у щонайменше 1 млн рублів. 

У суді підтвердили, що заступник Шойгу отримав хабар під час проведення підрядних та субпідрядних робіт для потреб міноборони РФ.

Як повідомляє ТАСС, президенту РФ Владіміру Путіну доповіли про затримання Іванова, а міністра оборони Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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