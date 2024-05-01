У спільній заяві з нагоди 20-ї річниц вступу Латвії, Литви та Естонії до Європейського Союзу президенти Едгарс Рінкевичс, Гітанас Науседа та Алар Каріс закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України та Молдови в ЄС.

Про це пише Укрінформ з посиланням на пресслужбу президента Латвії.

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Лідери країн Балтії закликали розпочати переговори про членство в ЄС з Україною та Молдовою

Глави держав зауважили, що неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне. Міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України, яка відстоює спільні демократичні цінності та заснований на правилах світовий порядок.

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«Ми підтримуватимемо країни-кандидати на їхньому євроінтеграційному шляху до повноправного членства в ЄС. Ми закликаємо до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою та початок переговорів про вступ у червні 2024 року», - закликали президенти трьох країн.

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Вони нагадали, що країни Балтії є прикладом того, як членство в Європейському Союзі сприяє модернізації та економічному розвитку, що, у свою чергу, гарантує віддачу від цих інвестицій. Сьогодні «українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім’ю як свій вирішальний вибір, у них така ж мрія, як у нас тоді», - заявили президенти.

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У заяві підкреслено, що НАТО залишається основою спільної колективної оборони та безпеки, а додаткові зусилля ЄС також є незамінними для зміцнення архітектури безпеки в Європі. При цьому надзвичайно важливим є посилення оборонної промисловості, готовності та спроможності країн-членів Євросоюзу продовжувати дбати про мир і стабільність у всьому євроатлантичному регіоні.

Латвія, Литва та Естонія звинуватили Росію у глушінні сигналів GPS у Балтійському морі

Російська Федерація регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, що становить небезпеку для цивільної авіації, заявили у розмові з Financial Times міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

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«Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація у Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати», — сказав у розмові з виданням міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Його естонський колега Маргус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушіння GPS-сигналів «гібридною атакою РФ», яка становить небезпеку для їхніх громадян. «Ми безперечно обговоримо це з нашими союзниками», — додав він.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже додала, що країни Балтії «серйозно ставляться до інцидентів» із GPS та «контактують із колегами з інших держав» з цього питання.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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