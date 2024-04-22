З тимчасово окупованого міста Гола Пристань Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося виїхати родині з 12-річним сином і 5-річною донькою.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Росіяни залякують дітей на ТОТ

За його словами, у будинок цієї проукраїнської сім'ї тричі приходили російські військові з обшуками, ігноруючи прохання не лякати дітей автоматами під час оглядів.

Лубінець розповів, що окупанти виводили дітей на поле та стріляли біля їхніх голів для залякування, бо ті мали сміливість озвучувати проукраїнську позицію.

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Чимало жителів Голої Пристані постраждали від підриву загарбниками Каховської ГЕС. За свідченнями місцевих, коли зійшла вода, у місті виявили понад 1000 тіл загиблих, а багатьох досі не можуть знайти.

Окупаційна "влада" позбавляє батьківського піклування дітей, які не ходять до російської школи

"Живучи у постійному страху, сім'я не випускала дітей з двору. А після незаконних "виборів", які проводилися під примусом і обстрілами, сусід-колаборант повідомив, що "нова влада" позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу", - наголосив Лубінець.

Аби син міг продовжити здобувати українську освіту, а донька пішла в перший клас української школи, батькам довелося виїжджати. Це було непросто через брак коштів, оскільки батько принципово не влаштовувався на роботу до окупантів.

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Зрештою, виїхати родині вдалося. У Центрі захисту прав дитини їм допомогли психологи, слідчі та партнери. Діти отримали планшети для навчання, їм допоможуть із зарахуванням до школи, обрати гуртки та за потреби надаватимуть психологічну підтримку для початку нового життя.