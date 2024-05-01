Деякі країни вже надали Україні зброю без обмежень на удари по території Російської Федерації.
Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Барба Браже в інтервʼю Європейській правді.
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Союзники надали Україні зброю, якою можна бити по РФ
Вона зазначила, що Україна вже отримує далекобійні безпілотники і ракети ATACAMS, на думку Браже, підхід вимагати не бити по цілях за межами України може змінитися.
«Уже зараз є країни, які надали Україні зброю без подібних обмежень. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба», – сказала очільниця МЗС Латвії.
Міністерка переконана, що міжнародне право дозволяє використовувати далекобійне озброєння для ударів у відповідь по обʼєктах, з яких Росія атакує Україну.
Литва передала Україні чергову партію військової допомоги
ПАРЄ одноголосно визнала російські НПЗ законною ціллю України
Сьогодні, 17 квітня, у Страсбурзі під час засідання Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалили низку важливих для України рішень. Зокрема, ПАРЄ остаточна вирішила, що російські нафтопереробні заводи (НПЗ) є законними цілями для ЗСУ.
Крім того, Гончаренко зазначив, що Парламентська асамблея Ради Європи звертається, щоб законопроєкт, який гарантує підтримку Україні, був схвалений без зволікань.
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