У швейцарському Люцерні на вимогу уряду однойменного кантону скасували концерт російської оперної співачки Анни Нетребко. Він мав відбутися 1 червня.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Swissinfo.

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У Швейцарії скасували концерт Нетребко

Представники концертної зали KKL, в якому мав відбутися концерт Нетребко, заявили, що думки щодо політичної позиції солістки залишаються суперечливими. Офіційно причиною скасування концерту стала близькість виступу до мирної конференції щодо України, яка має відбутися в середині червня поряд із Люцерном.

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Відповідно, кантональна та муніципальна влада попросила KKL скасувати концерт у зв'язку з підвищеним ризиком порушення громадського порядку. Уряд кантону Люцерн, зокрема, попередив про можливі заворушення та протести у місті, «які можуть поставити під загрозу безпеку населення».

Міністр (директор) освіти та культури кантону Люцерн Армін Хартманн пояснив, що в листі на адресу концертної зали KKL уряд кантону було висловлено «недвозначне очікування», що концерт за участю Нетребко буде скасовано.

Зараз менеджмент російської співачки заявляє, що у березні 2022 року, після вторгнення Росії в Україну, Нетребко зробила кілька заяв, «у яких виступила проти війни та закликала до миру в Україні… і вона не поверталася до Росії». Із 2006 року Нетребко мешкає в Австрії, маючи як російське, так і австрійське громадянство. У червні та серпні у неї заплановані виступи в Мілані, Вероні (Італія), Лінці (Австрія) та Мадриді (Іспанія).

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Найближчий виступ Нетребко запланований на 4 травня на Травневому фестивалі у Вісбадені (ФРН). Як розповіли Укрінформу активісти групи Arts Against Aggression, виступ російської співачки супроводжуватиметься акцією протесту. Під час нього демонстранти вшанують пам'ять українських артистів, убитих внаслідок російської агресії.

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У Литві скасували виступ відомого співака з Італії, бо він давав концерт у Москві

Італійський співак Енцо Ґінацці більш відомий під псевдонімом Пупо повинен був виступити 26 березня у литовському місті Шяуляї в рамках шоу Legacy Inn, проте менш ніж тиждень тому він давав концерт у Москві.

Своєю чергою 15 березня Пупо дав сольний концерт "Великий бенефіс Пупо. У колі друзів" у Москві, де заспівав на одній сцені з російськими пропагандистськими виконавцями.

Гінацці зазначив, що «не хоче говорити про політику» та бажає «нести голуба миру».

Після того, як організатори шоу дізналися про вчинок італійця, вони скасували його виступ в Литві.

«Ми дуже раді і вітаємо рішення Legacy Inn закрити двері перед проросійським діячем», — прокоментував цю новину директор Шяуляйської арени Ренатас Начаюс.

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Замість Пупо у Литві виступить інший відомий виконавець.

Пупо не заперечує того, що після початку повномасштабного вторгнення підтримує Росію. Він з’являвся у пропагандистській програмі на російському телебаченні та разом з Марією Львовою-Бєловою обговорював незаконне викрадення українського підлітка Богдана Єрмохіна.