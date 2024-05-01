Російська Федерація тестує на війні проти України ракети для Північної Кореї. Раніше РФ тестувала для Ірану "Шахеди", які потім застосували проти Ізраїлю.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

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Росія ударами по Україні тестує ракети для Північної Кореї

У повідомленні зазначається, експерти ООН підтвердили, що Росія 2 січня вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11.

Північна Корея перебуває під міжнародними санкціями, які встановили Рада Безпеки ООН за залякування сусідів ракетними атаками. Таким чином придбання Росією північнокорейських ракет є грубим порушенням санкційного режиму.

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Щобільше Росія наклала вето на продовження з травня мандату групи експертів ООН, яка стежила за дотриманням санкцій проти КНДР. Тобто Москва намагається приховати факти співпраці з КНДР та знехтувати міжнародними зобов’язаннями.

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"Росія тестує для КНДР її ракети в Україні, так само як тестувала для Ірану "Шахеди" - перед тим як їх застосували проти Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

КНДР вже не вперше звинувачують у постачанні зброї для Росії

США та інші країни раніше звинуватили Північну Корею в передачі зброї Росії для використання проти України. І Москва, і Пхеньян відкинули звинувачення і минулого року пообіцяли поглибити військові відносини.

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На засіданні Ради Безпеки ООН у лютому США звинуватили Росію в запусках по Україні щонайменше дев’яти балістичних ракет виробництва КНДР.

Спостерігачі ООН повідомляли, що балістичні ракети серії Hwasong-11 Пхеньян вперше випробував у 2019-му році.