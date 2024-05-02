Мовний обмбудсмен України Тарас Кремінь повідомив, що за останній рік російські пісні зникли з теле- і радіоефірів українських медіа.
"Ми дослідили діяльність 14 телерадоорганізацій, які здійснюють загальнонацінальне ефірне мовлення. Хочу відзначити, що вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях наших телерадіоорганізацій" - зазначив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час презентації відповідного звіту за 2023 рік у Медіацентрі "Україна".
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Моніторинг відбувався в грудні 2023 року співробітниками Офісу Уповноваженого із захисту державної мови, під час якого було проаналізовано виконання 8 334 пісень.
Із них понад 67% виконувалися українською мовою, майже 33% - офіційними мовами ЄС, іншими мовами - 0,1%.
За минулий рік Офіс Уповноваженого із захисту державної мови отримав майже 3,7 тис звернень щодо порушення мовного законодавства - повідомляє Укрінформ.
Зростання попиту на українську літературу
"У нас є сплеск попиту на дитячу літературу, і на переклади. І Україна в цьому плані є одним з рекордсменів у світі і за якістю, і за кількістю тих зарубіжних видань, які видаються українською мовою у блискучому виконанні українських видавництв", - повідомив Кремінь.
За його словами, за минулий рік було видано на 37% більше книжок української мовою, ніж позаминулого року.
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