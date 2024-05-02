Бійці українських Сил спеціальних операцій знищили російський ЗРК "Бук" на Сумському напрямку.
"По цілям оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" – пошкоджено", - йдетсья у повідомленні командування ССО на сторінці у Фейсбук.
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ЗРК - Бук-М1-2 - що варто знати
Цей зенітний ракетний комплекс середньої дальності призначений для знищення літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів (залежно від модернізації).
Він може використовуватися для протиповітряної оборони при масованому застосуванні засобів повітряного нападу, а також може бути модулем тактичного протиракетного захисту.
Російські ДРГ найбільш активні на Сумщині
"Найбільше таких спроб фіксується по Сумському напрямку, але також є активність і на Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ за останній період фіксуються саме по Чернігівській області", - наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Раніше, 30 квітня, оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ також уразили два зенітно-ракетних комплекси "Бук" росіян на Сумському напрямку.
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