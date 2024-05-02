"По цілям оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" – пошкоджено", - йдетсья у повідомленні командування ССО на сторінці у Фейсбук .

ЗРК - Бук-М1-2 - що варто знати

Цей зенітний ракетний комплекс середньої дальності призначений для знищення літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об’єктів (залежно від модернізації).

Він може використовуватися для протиповітряної оборони при масованому застосуванні засобів повітряного нападу, а також може бути модулем тактичного протиракетного захисту.

Російські ДРГ найбільш активні на Сумщині

"Найбільше таких спроб фіксується по Сумському напрямку, але також є активність і на Харківщині. Менш активні ворожі ДРГ за останній період фіксуються саме по Чернігівській області", - наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Раніше, 30 квітня, оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ також уразили два зенітно-ракетних комплекси "Бук" росіян на Сумському напрямку.