З нагоди включення катерів "Ірпінь" та "Рені" до складу національного флоту України, відбулася церемонія під керівництвом командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапи, повідомляється на офіційній сторінці ВМС у Фейсбуці.

Назви катерам Р01Roland і Р02Risto, які Україні цьогоріч у відмінному стані передала Естонія, присвоєні на честь Міста-Героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим, за даними сторінки Військово-Морських Сил.

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Окрім військових моряків, участь у події взяла делегація від Естонської Республіки на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска. Після церемонії гості мали нагоду ознайомитися з облаштуванням катерів, їхніми ходовими якостями та побачити наслідки російських ударів по портовій інфраструктурі України.

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Оновлення українського флоту

Підводний човен Кронос, що стріляє торпедами, розроблений українцями зі зареєстрованої в ОАЕ компанії. Він вже пройшов випробовування для подальшого бойового застосування.

Судно може вмістити в себе до 10 осіб і завдавати удару по об'єктах на оперативно-тактичній глибині понад 100 кілометрів. Човен "Кронос", ймовірно, може рухатися безшумно зі швидкістю 50 кілометрів на годину й може бути споряджений вибухівкою.

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Військова допомога союзників 

Сенат Сполучених Штатів Америки 23 квітня схвалив законодавчий пакет, який передбачає надання майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

Під час виступу в аналітичному центрі Інститут Гудзона у Вашингтоні 16 квітня, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що близько 20 країн світу разом придбають 500 тисяч артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи.

У лютому в рамках Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала Коаліція дронів

"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України", - сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

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Окрім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

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